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ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα
Πολιτική
13:31 - 09 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα

Reporter.gr Newsroom

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«Οριστικό διαζύγιο» έχει πάρει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από τα κοινωνικά προβλήματα, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη με φόντο τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την Παρασκευή (9/10).  

«Ο κ. Μητσοτάκης που δεν “πράσσειν άλογα”, καλό θα ήταν να μην ξεχνάει τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, παραπέμποντας στην επικριτική αποστροφή του πρωθυπουργού πως «προτιμά τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα».

«Ας του απαριθμήσουμε μερικά», σημειώνει στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη, για να προσθέσει:

«- Οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ.
- Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει πολύ υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: το 2025 αφορούσε το 27,5% του πληθυσμού, έναντι 20,9% στην ΕΕ. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην Ένωση, μετά τη Βουλγαρία.
- Το 26,4% επιβαρύνεται υπέρμετρα από το κόστος στέγασης, ενώ 18,1% δεν μπορεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
- ⁠Το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος διογκώνεται ανεξέλεγκτα φτάνοντας τα 238 δισ. ενώ τα κυβερνητικά μέτρα έχουν αποτύχει παταγωδώς . Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και οι αυθαιρεσίες των funds και των servicers έχουν γίνει καθημερινότητα.
- ⁠Οι μικρομεσαίοι έχουν εξαιρεθεί από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης και έως τώρα δεν είχαν καμία δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
- ⁠Οι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις καθηλωμένες καθώς οι αυξήσεις είναι μικρότερες από την αύξηση του πληθωρισμού και την κυβέρνηση να αρνείται το δίκαιο αίτημα για επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
- ⁠Οι εργαζόμενοι βλέπουν τις ώρες εργασίας τους να αυξάνονται συνεχώς ενώ οι αποδοχές παραμένουν ίδιες.
- ⁠Οι τιμές των ενοικίων να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και η κυβέρνηση αρνείται εμμονικά να πάρει μέτρα για τη στεγαστική κρίση και παρουσιάζει ως λύση στο κοινωνικό πρόβλημα τη μπίζνα των μεγαλοεργολάβων να πάρουν μπόνους δύο ορόφων.»

«Είναι, δε, αποκαλυπτικό ότι ο πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μια φράση αποδοκιμασίας απέναντι σε υπουργούς και βουλευτές του που αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα , την αποκαλούν “συγκλονιστική ευημερία”, διαιρούν του πολίτες σε “κακομοίρηδες/νοικοκύρηδες” και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά, “να παίρνουν λεωφορείο”», σχολιάζει ακόμη η Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Και καταλήγει:

«Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ».

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