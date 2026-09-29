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Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
10:03 - 29 Σεπ 2026

Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Μαζεύτηκαν πολλές δηλώσεις υπουργών και βουλευτών της ΝΔ που προκειμένου να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο έκαναν ακραίες δηλώσεις που προκαλούν το κοινό αίσθημα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε το χορό λέγοντας πως «στην Ελλάδα ζούμε παγκοσμίως την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας», ενώ ο Γιώργος Φλωρίδης εκτός από το περιβόητο «ντου» από την Τουρκία, είπε επίσης πως στη Θεσσαλονίκη γίνονται έργα που δεν έχουν γίνει εδώ και 2.500 χρόνια!

Κι όταν οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν και τα στελέχη της ΝΔ στα πάνελ καλούνται να πάρουν θέση, οι χοντράδες έρχονται η μία μετά την άλλη.

«Εχουμε υπερκατανάλωση, βλέπω πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους», υποστήριξε ο Γιώργος Τσιάρας και ο Σπύρος Κουλκουδίνας υπερθεμάτισε: «Εχει πολλά αυτοκίνητα στη Συγγρού. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνει τα μέσα μεταφορας».

Κι αν δεν πειστήκατε από τα παραπάνω πως η χώρα πάει καλά, είστε απλώς... κακομοίρηδες, όπως είπε ο Χάρης Θεοχάρης και στην τελική «ο τζάμπας πέθανε...», όπως είχε πει ένα άλλο στέλεχος της ΝΔ για τα ακριβά ενοίκια.

Αυτές είναι προφανώς οι απαντήσεις και για τους 400 επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο Πάτρας που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους, καθώς οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου είπε πως βασική αιτία για τις απουσίες αποτελούν οι οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και κυρίως το υψηλό κόστος στέγασης.

Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και από το πανεπιστήμιο Κρήτης και από το Δημοκρίτειο. Και σημειώστε πως δεν πηγαίνουν να γραφτούν στις θεωρούμενες καλές σχολές. Στα πολυτεχνικά τμήματα μηχανικών και στην Ιατρική.

Για τη ΝΔ, όμως, «ο μήνας έχει 9» και δεν θα καθίσουν να ασχοληθούν με μερικούς κακομοίρηδες. Αν δεν αδειάσει η Συγγρού προκοπή δεν θα δούμε με αυτή την κυβέρνηση...

Είναι βασικά η πρώτη κυβέρνηση που θα κλονιστεί, όχι αν κατέβουμε στους δρόμους, αλλά αν εξαφανιστούμε από αυτούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 10:13
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