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Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξής του
Πολιτική
13:09 - 11 Οκτ 2026

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξής του

Reporter.gr Newsroom

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«Ο Πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει:

«Ο Πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Νομίζει πως θα βάλει ο ίδιος πήχη για τον εαυτό του. Οι πολίτες ξέρουν πως στον πήχη της βελτίωσης της καθημερινότητας τους, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε.

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως επίτευγμα τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια.

Ποιο είναι το «μνημειώδες» επίτευγμα για το οποίο περηφανεύεται; Ότι ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία.

Πολλά έργα σε τομείς όπως αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, η κυβέρνηση απέτυχε οικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως αποδεικνύει η μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του ΤΑΑ, το σύνολο των περικοπών με τις αναθεωρήσεις στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ!

Με απλά λόγια: λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.

Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο. Όταν αδυνατείς να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους και, για να κρύψεις την ανικανότητά σου, υποθηκεύεις τα εθνικά ταμεία, δεν παράγεις εθνική στρατηγική. Απλώς φορτώνεις στους πολίτες το τεράστιο κόστος της αποτυχίας σου.

Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε ένα σχόλιο για τη συνέντευξη του στενού του συνεργάτη Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος αποδομεί το σύνολο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργός στον Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο Documento υιοθετεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΦΚ μέσω του μηχανισμού επιστροφής στην αγορά της πρόσθετης είσπραξης των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ με βάση το ιταλικό μοντέλο. Πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και η οποία απορρίφθηκε χωρίς εξηγήσεις από την κυβέρνηση, τη στιγμή που τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ σπάνε ρεκόρ επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Μπρατάκος αποδέχεται πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό και υιοθετεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περισσότερα εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω του ομίλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διαπιστώνει σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πως «πολλές μικρότερες επιχειρήσεις έμειναν εκτός παρότι είναι βιώσιμες και μπορούν να επενδύσουν». Μάλιστα, αναφέρει στη συνέντευξη πως όταν ήταν στην κυβέρνηση, μετέφερε αυτή την εικόνα και υποστήριζε την ανάγκη να ανοίξουν περισσότερα εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προφανώς, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα δεν τον άκουσε κανείς. Γιατί, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αρνείστε να ακούσετε την αγορά, γιατί απαξιώνετε ακόμα και τους «γαλάζιους» θεσμικούς φορείς της που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες.

Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη, θα εγγυάται χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τα ολιγοπώλια. Χρειάζεται κυβέρνηση, που θα μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Και έναν Πρωθυπουργό, που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, όχι Πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξης του.

ΥΓ. Κύριε Μητσοτάκη, το ζήτημα δεν είναι η δομή της ανασκόπησης, αλλά το περιεχόμενο της και το πρόσημο των πολιτικών που εφαρμόζει εκείνος που κάνει την ανασκόπηση. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες κουράστηκαν να βλέπουν τα λόγια σας να διαψεύδονται, απαιτούν ειλικρίνεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2026 - 14:11
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