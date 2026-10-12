Τσουκαλάς: Το άρθρο Καρτερού δείχνει τον μονομέτωπο αγώνα της ΕΛΑΣ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΡΤNews Radio 105,8» παραχώρησε συνέντευξη τη Δευτέρα (12/10) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στο άρθρο του Θ. Καρτερού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ επιλέγει να γράφει ένα άρθρο, το οποίο στολίζει με πολύ βαριές προσωπικές, μη πολιτικές εκφράσεις τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω πως δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την στρατηγική του μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ , μια στρατηγική που είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει περίπου το άρθρο; Ότι αν δεν είσαι με τον Τσίπρα, δεν μπορείς να υπάρχεις. Αλαζονεία και ανιστόρητη ιδιοκτησιακή αντίληψη για τον προοδευτικό χώρο».

Σημείωσε δε: «Εμείς είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, της Κεντροαριστεράς στη χώρα, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε καθαρά ότι θέλουμε να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η προτεραιότητα του είναι να καλύψει τον προοδευτικό χώρα, άρα να νικήσει το ΠΑΣΟΚ. Εμάς δεν μας νοιάζει η μάχη ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, εμάς μας νοιάζει η μάχη ΠΑΣΟΚ-Νέας Δημοκρατίας, διότι ξέρετε η Ελλάδα θα ξεκινήσει το 2032 να πληρώνει επιπλέον παγωμένα έως τώρα τοκοχρεωλύσια. Δεν μπορεί να χάσει ακόμα τέσσερα χρόνια. Αναπτυξιακά πρέπει να αλλάξει άμεσα η οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας. Βλέπουμε την ακρίβεια, βλέπουμε τι συμβαίνει. 85,8% το πετρέλαιο θέρμανσης στην πενταετία. 76,4% το μοσχάρι στην πενταετία. 58,8% ο ηλεκτρισμός στην πενταετία».

Ερωτηθείς εκ νέου για το άρθρο του Θ. Καρτερού και γιατί κάνει μια τέτοια επίθεση, ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Η ΕΛΑΣ έχει επιλέξει αντίπαλο. Κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λυπηρό. Δεν θα ακολουθήσουμε εμείς αυτόν τον δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα απαντάμε, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους προσβολές. Όταν, δηλαδή, επιλέγεις, ρητορική Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον του Ανδρουλάκη για να μιλήσεις για τον Ανδρουλάκη, αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο. Δεν είναι μόνο η συνέντευξη ή το άρθρο του κ. Καρτερού, είναι και στα social media μια λυσσαλέα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Σας ξαναλέω όμως: εμείς δεν αποπροσανατολιζόμαστε. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αναγνώσει εγκαίρως τη στρατηγική της ΕΛΑΣ και δυστυχώς πιστεύω ότι θα κλιμακωθεί αυτό. Έχω την αίσθηση ότι όσο τα γκάλοπ χειροτερεύουν για το κόμμα ΕΛΑΣ, θα είναι κλιμακώνονται και οι επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ εκ μέρους της ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν τη νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα που έχει βάλει στην ατζέντα ούτε θέματα κοινωνικά ούτε οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τις επερχόμενες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο και την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Εκτός αν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν. Εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, τον λαό σου εκτεθειμένο. Κι εκεί νομίζω πως φαίνεται ότι δεν έχεις την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση, λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει έως τώρα και το πλαφόν στα διυλιστήρια και τα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να μιλήσουμε ούτε κατ’ ελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπωλίων ή των εταιρειών».

«Είδαμε τον κ. Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε – με τη σημερινή του θέση ως προέδρου του ΕΒΕΑ- ότι "ναι είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο", για τον μηχανισμό δηλαδή ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης», είπε, σημειώνοντας ότι «το λένε και άνθρωποι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό – δεν ξέρω αν είναι σήμερα πολύ κοντά ή όχι – αλλά άνθρωποι οι οποίοι κανείς δεν μπορεί να πει ότι θέλουν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση».

Μάλιστα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «ένα κόμμα που ακούει την αγορά. 120 δόσεις, όπως εμείς προτείναμε, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, με επιτόκιο 3% αντί για 5,8%, το να μπουν οφειλές του ’25 και του ’26, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ξέρει την αγορά, ξέρει τον μικρομεσαίο, ξέρει τον βιοτέχνη», αναφέροντας ότι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ «για τη βιοτεχνία, για τη μεταποίηση, για την ανάγκη δεύτερης ευκαιρίας των επιχειρήσεων».

Σχετικά με το επιχείρημα περί «βιαστικής κριτικής» στον Πρωθυπουργό για την επιστολή του προς την Ε.Ε., ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Όχι, καθόλου δεν βιαστήκαμε, διότι φαίνεται ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα χωρίς να ζητήσουν άδεια. Κι εδώ η κυβέρνηση παρουσίασε ως μεγάλη επιτυχία ότι υπάρχει στη ρήτρα διαφυγής ένα, δύο συν την ενέργεια. Αυτό ξέρετε τι είναι; Είναι μια ταχυδακτυλουργία αδιανόητη. Διότι, ενώ υπήρχαν έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν για την ενέργεια, αυτά απεντάχθηκαν – περίπου 800 εκατ. – και τώρα η κυβέρνηση τι κάνει; Ζητάει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιτραπεί με εθνικούς πόρους, δηλαδή με λεφτά των φορολογουμένων να χρηματοδοτήσουμε έργα που θα μπορούσαν να έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό πάει να το παρουσιάσει σαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι επιτυχία να μην μπόρεσες να απορροφήσεις μέτρα για ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα να πηγαίνεις να τα χρεώσεις στον Έλληνα φορολογούμενο;».

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι «από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Τι εννοεί; Ότι τα λεφτά – αφού αναθεωρήσαμε – δεν πήγαν εκεί που θα πήγαιναν και τα πηγαίνουμε κάπου αλλού με σχέδιο-γέφυρα. Αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν λόγω λάθους απορρόφησης, πάμε να τα χρηματοδοτήσουμε με εθνικούς πόρους. Τι σημαίνουν εθνικοί πόροι; Λεφτά των φορολογουμένων».

«Το θέμα δεν είναι αν παίρνει την άδεια η κυβέρνηση για αυτά τα προγράμματα. Το θέμα είναι γιατί δεν έγιναν. Γιατί πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε στην τσέπη και να επιβαρύνουν τον φορολογούμενο ενώ υπήρχαν οι ευρωπαϊκοί πόροι για να τα χρηματοδοτήσουν;», αναρωτήθηκε.

Αναφορικά με το δημοσκοπικό τοπίο, ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις έχει περίπου στην πρόθεση ψήφου 24-25%. Ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά έβαλε τον πήχη στο 25%. Ήθελε να πει ότι ομολογεί την ήττα, από τη μια, και από την άλλη να στείλει μήνυμα ότι ‘’παιδιά με 26-27%, δεν φεύγε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας’’. Όταν ο Πρωθυπουργός των αυτοδυναμιών, όπως ήθελε να λέγεται, βάζει τον προσωπικό του πήχη στο 25%, επιβεβαιώνει εμάς που λέμε το εξής: ότι το 75% της κοινωνίας έχει ξεκαθαρίσει, όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, όχι άλλο Μητσοτάκης. Αυτό, λοιπόν, το 75% την κρίσιμη στιγμή, θα επιλέξει – η πλειοψηφία του – για τη ζωή του. Και θα δει ποιο είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα άλλο πρόγραμμα, που απέναντι στη σημερινή εικόνα υπανάπτυξης έχει ένα ρωμαλέο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων. Ποιο κόμμα είναι εκείνο που έχει ένα άλλο υπόδειγμα εργασιακών σχέσεων με κατάργηση του 13ωρου, τετραήμερη απασχόληση, σε μια σειρά μέτρων στήριξης των εργαζομένων. Ποιο κόμμα είναι εκείνο απέναντι στη μείωση των συντάξεων, ως πραγματικό εισόδημα λόγω του πληθωρισμού, λέει ΕΚΑΣ, 13η σύνταξη, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ποιο κόμμα είναι απέναντι στους πλειστηριασμούς και λέει προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτά, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα και μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα πει ‘’ψηφίζω για τη ζωή μου’’».

«Άρα, η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου τα ¾ που λένε ‘’όχι Νέα Δημοκρατία’’, είναι το πιθανότερο να επιλέξουν – ένα μεγάλο μέρος τους – ένα κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί εκτιμούμε ότι θα γίνει η μεγάλη ανατροπή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Άνοιξε ένα κενό το ’23 από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση – που συνετρίβη απέναντι σε μια πολύ κακή κυβέρνηση. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από το ΠΑΣΟΚ - και ηγεμονικά -σε αυτές τις εκλογές».