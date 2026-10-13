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Opinion Poll: Στο 30,3% η ΝΔ – Προβάδισμα 14,4 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα
Πολιτική
19:55 - 13 Οκτ 2026

Opinion Poll: Στο 30,3% η ΝΔ – Προβάδισμα 14,4 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom

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Στο 30,3% διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα 13/10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.

Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρώτη θέση, με διαφορά 14,4 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που καταγράφεται στη δεύτερη θέση με 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 12,3%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,2%, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 6,8%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, η Ελπίδα με 4,5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Το ΜέΡΑ25 διαμορφώνεται στο 2,5%, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου.

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Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, διατηρώντας και σε αυτή τη μέτρηση την πρώτη θέση. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 13,3% και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,4%.

Το ΚΚΕ καταγράφει ποσοστό 6,1% και η Ελληνική Λύση 5,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,3%, η Ελπίδα 3,8%, ενώ η Φωνή Λογικής διαμορφώνεται στο 2,9%.

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Τα στοιχεία αποτυπώνουν την κατάταξη των κομμάτων τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση ψήφου, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται και στις δύο μετρήσεις.

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Παράσταση νίκης: Στο 57,9% η Νέα Δημοκρατία

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 57,9%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών σχηματισμών. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 5,2%.

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1%, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταγράφει ποσοστό 7,1%.

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Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και η επίσκεψη Ρούμπιο

Η έρευνα της Opinion Poll εξετάζει, παράλληλα, τις απόψεις των πολιτών για τα κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, καθώς και οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel.

Στην ερώτηση που οφείλεται η συνεχιζόμενη ακρίβεια, το 50,4% αναφέρει στην αδυναμία της κυβένρησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ ένα 22% πιστεύει ότι οφείλεται σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες. Τέλος ένας 25,9% πιστεύει ότι πρόκειται για συνδυασμό και των δύο.

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Οι ερωτώμενοι όσον αφορά τα μέτρα του πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση, όσον αφορά την συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ/ λίτρο σε ποσοστό 53,6% δεν το θεωρούν αρκετό.

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Παράλληλα, μέρος της δημοσκόπησης αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, καθώς και την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ερώτηση αν η επίεσκεψη Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, οι απόψεις είναι μοιρασμένες με το 47% να λέει όχι και το 48,6% να υποστηρίζει πως ναι. Πιο θετικό είναι το ποσοστό για τον κάθετο διάδρομο και την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας με το 55,9% να συντάσσεται θετικά.

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