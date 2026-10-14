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Χατζηδάκης για Γκιλφόιλ: Δεν επηρεάζονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις από την απομάκρυνσή της
Πολιτική
10:06 - 14 Οκτ 2026

Χατζηδάκης για Γκιλφόιλ: Δεν επηρεάζονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις από την απομάκρυνσή της

Reporter.gr Newsroom

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Καθησυχαστικός ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την αμερικανική πλευρά και δεν επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις.

«Είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ.

Όπως σημείωσε, η συζήτηση γύρω από την κ. Γκίλφοϊλ είχε ήδη ξεκινήσει στον αμερικανικό Τύπο πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Ο ίδιος χαρακτήρισε επιτυχημένη την επίσκεψη, επισημαίνοντας ότι και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Η πρόοδος των περασμένων χρόνων και του τελευταίου έτους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστεί», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε λόγο να εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης έρχονται στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την παραμονή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, με τον κ. Χατζηδάκη να διαχωρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα από τη συνολική πορεία των διμερών σχέσεων.

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Μήνυμα για τη συνέχιση της ενεργειακής στήριξης

«Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των καταναλωτών, χωρίς ρίσκο να έχει η χώρα επιπτώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με αναταράξεις στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Η στήριξη θα συνεχιστεί για όσο καιρό θα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ ενεργειακά χειμώνα» ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης και επανέλαβε ότι – όπως θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία αργότερα σήμερα – τα μέτρα θα περιλαμβάνουν:

-Συνέχιση της παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με διαφορετική μέθοδο.

-Συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης, χωρίς αλλαγές.

-Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30 %, επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από την πλευρά των διυλιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική.

«Το αποτέλεσμα», όπως επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη».

Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης τους καταναλωτές, ο Κωστής Χατζηδάκης εκτίμησε ότι αν οι εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, με τις παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο του κορονοϊού με τη ρήτρα διαφυγής».

Ενώ για τις προτάσεις φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, επανέλαβε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες καθώς η κυβέρνηση ήδη δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επέβαλε έκτακτο φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων και άλλη μία φορά στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. «Το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται από φόρους ή από επιδοτήσεις», είπε.

Τα ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι ένα διυπουργικό project το οποίο συντονίζω ως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Ελαιώνας αυτή τη στιγμή είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική με έκταση αντίστοιχη του Ελληνικού. Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την διπλή ανάπλαση που προχωρά. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ για το οποίο διεξάγονται συζητήσεις προκειμένου να μεταφερθεί κοντά σε έναν σταθμό μετρό στην περιοχή. Και υπάρχουν επίσης οι μεταφορικές εταιρείες που προξενούν μια σειρά από προβλήματα. Συζητούμε με τους συναρμόδιους φορείς τη μεταφορά τους σε ένα χώρο στο Θριάσιο. Και έχουμε παραγγείλει ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ώστε να δούμε πώς μπορεί να αναδιαταχθεί ο χώρος και να έχουμε συνολική αναβάθμιση της περιοχής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί σημαντικά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε αναφερθεί ως δέσμευση ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε, τέλος, ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις λαμβάνονται υπό το βάρος των διεθνών οικονομικών εξελίξεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων και ειδικότερα στη Γαλλία.

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