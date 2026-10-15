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Μητσοτάκης: Πίεση για περισσότερη ευελιξία στην ενεργειακή στήριξη - «Κόκκινη γραμμή» οι περικοπές σε αγρότες
Πολιτική
11:43 - 15 Οκτ 2026

Μητσοτάκης: Πίεση για περισσότερη ευελιξία στην ενεργειακή στήριξη - «Κόκκινη γραμμή» οι περικοπές σε αγρότες

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στους πόρους που κατευθύνονται στην πολιτική συνοχής και την αγροτική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής ενίσχυσης για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

«Ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως ανέφερε, το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής και των δυνατοτήτων που διαμορφώνονται για την παροχή στήριξης.

«Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία, δεν εκτιμώ ότι το θέμα αυτό θα τελειώσει σήμερα ή αύριο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν και πέρα από την τρέχουσα Σύνοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm595by8m67t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αντίθεση της Αθήνας στις περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Αναφερόμενος στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας, επικαλούμενος την απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων και των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξή τους.

«Υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια των στόχων της Κομισιόν με τους πόρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που στηρίζουν την πολιτική συνοχής και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε περικοπές ούτε για τη συνοχή ούτε για την αγροτική πολιτική.

«Είμαστε από τις χώρες που είμαστε φίλοι της συνοχής, δεν θα δεχθούμε περικοπές για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να πειστούν οι χώρες που ακολουθούν πιο περιοριστική δημοσιονομική προσέγγιση.

«Εκφράζω την ευχή να πειστούν οι φειδωλοί φίλοι ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm59b7p158e1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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