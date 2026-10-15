Γκιλφόιλ: Νέο κύμα δημοσιευμάτων για λογαριασμούς και καταγγελίες

Νέα δημοσιεύματα σε βάρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επαναφέροντας στο προσκήνιο ερωτήματα για τον πολυτελή τρόπο ζωής της στην Αθήνα, αλλά και για καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε, τις ημέρες πριν από την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τη μεσολάβηση αξιωματούχων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να αποσυρθεί δημοσίευμα της Daily Mail σχετικά με ανεξόφλητο λογαριασμό σε εστιατόριο.

Όπως αναφέρεται, ο λογαριασμός αφορούσε κατανάλωση δύο κιβωτίων σαμπάνιας και ακριβών εδεσμάτων, ενώ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, το ποσό φέρεται να είχε αποσταλεί απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι, όταν ζητήθηκε από την Γκίλφοϊλ να αποδείξει πως είχε πληρώσει τον λογαριασμό με προσωπικά της χρήματα, δεν προσκόμισε σχετικό παραστατικό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Daily Mail, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρεται να διερευνά καταγγελίες που σχετίζονται με την ίδια και τη λειτουργία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.

Μεταξύ των ζητημάτων που, σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, εξετάζονται είναι καταγγελίες για πιθανή χρήση ουσιών, μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και ενδεχόμενη αποδοχή δώρων που δεν επιτρέπονταν.

Ο δικηγόρος της, Τζέσι Μπίναλ, απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης, σημειώνοντας στη Daily Mail ότι η Γκίλφοϊλ δεν μπορεί να τοποθετηθεί για εσωτερικά ζητήματα, σύμφωνα με την πάγια πρακτική.

Η ίδια, πάντως, απέρριψε τις καταγγελίες με ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και υπογραμμίζοντας ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την προσωπική και επαγγελματική της φήμη.

Στο μεταξύ, προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε αναφερθεί και σε φερόμενες πιέσεις της Γκίλφοϊλ προς συντηρητικό πολιτικό από το Κεντάκι, προκειμένου να τη βοηθήσει να καλύψει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα της American Express, τον Ιούλιο του 2025.

Τα νέα δημοσιεύματα διατηρούν την Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις αναφορές να αφορούν τόσο οικονομικές υποθέσεις όσο και καταγγελίες για τη διαχείριση ζητημάτων που συνδέονται με την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Οι καταγγελίες παραμένουν αντικείμενο δημοσιογραφικών αναφορών και, όπου ισχύει, διερεύνησης, ενώ η ίδια τις έχει απορρίψει.

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