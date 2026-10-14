ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ
Ανεμοδείκτης
14:14 - 14 Οκτ 2026

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Μία νέα τακτική εφάρμοσε η κυβέρνηση στην εξειδίκευση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Οι υπουργοί έκαναν τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης με μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις, για να μη δεχθούν ερωτήσεις!

Δεν είναι μόνο ότι η ακρίβεια επιμένει και οι όποιες επιδοτήσεις, δεν αλλάζουν σημαντικά το τοπίο, είναι και η υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ που άλλαξε τα κυβερνητικά πλάνα.

Ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, είχε αναλάβει να κάνει τις ανακοινώσεις, αλλά παράλληλα είχε στενή συνεργασία και με την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το όνομά του είχε αναφερθεί στα δημοσιεύματα τα οποία οδήγησαν τελικά στην αποπομπή της κας Γκιλφόιλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο κ. Παπασταύρου ήταν μπροστά και αντέδρασε όταν η κα. Γκιλφόιλ είπε με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία πως αυτό οι ΗΠΑ το κάνουν «σε όποια χώρα θέλουν».

Ο υπουργός έχει, βεβαίως, διαψεύσει στη Βουλή πως δέχθηκε απειλές για να αποδεχθεί τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, αλλά καθώς το θέμα είναι και πάλι στην επικαιρότητα η κυβέρνηση θέλησε να αποφύγει τους... περίεργους δημοσιογράφους.

Περιορίστηκε έτσι στο «no comment» του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε πως το όλο θέμα αφορά μόνο τον Λευκό Οίκο και η Αθήνα δεν παίρνει θέση.

Ο Πιερρακάκης έτρεξε να προλάβει

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης είναι πως, ενώ είχε ήδη γίνει γνωστό πως η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει σήμερα Τετάρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έσπευσε την Τρίτη να... προλάβει να πει πως το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Βλέπετε, ο κ. Πιερρακάκης είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να βρίσκεται σήμερα στην εξειδίκευση των μέτρων. Δεν ήθελε όμως να μείνει εκτός κάδρου κι έτσι έκανε μία δική του ανακοίνωση πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις...

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 14:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;
Ανεμοδείκτης

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Η Ελλάδα θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς πρέσβη των ΗΠΑ
Πολιτική

Η Ελλάδα θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς πρέσβη των ΗΠΑ

Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον
Πολιτική

Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ... ξέχασε να ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό
Ανεμοδείκτης

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ... ξέχασε να ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
14/10/2026 - 14:34

Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:27

Η Chery στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: Με πρωταγωνιστή το ηλεκτρικό Chery Q και την οικογένεια στο επίκεντρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:22

Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 14:16

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Δημοσιονομική πειθαρχία και παραγωγικές επενδύσεις για τη θωράκιση της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 14:14

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Φουντώνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ & το Brent εκτοξεύεται πάνω από τα $106

Οικονομία
14/10/2026 - 13:46

Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 13:42

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:37

BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Ειδήσεις
14/10/2026 - 13:30

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δίχως τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:29

Ο Όλυμπος στην UNESCO: Η στιγμή της Πιερίας

Πολιτική
14/10/2026 - 13:28

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις με drones σε πλοία κοντά στη Βουλγαρία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/10/2026 - 13:27

Απ' τον Τραμπ με αγάπη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 13:25

Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 13:23

Alpha Bank: Σε ποιους δίνει μισθό 2.300 ευρώ - Ηχηρή παρέμβαση και για τους γονείς εργαζομένων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 13:14

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:08

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή αύξηση 8,5% στον επιχειρηματικό τζίρο τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:03

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 1,2% οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:54

Vivartia: Πώληση της Evergood (Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo) στη Recipe του Prem Watsa

Ναυτιλία
14/10/2026 - 12:53

Ξενοκώστας προς Έλληνες εφοπλιστές: Από τα λουκέτα στην ανάκαμψη - Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 12:52

ΣΕΒ Skills4Jobs: Δύο νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:47

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,5% του πληθυσμού η μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025

Πολιτική
14/10/2026 - 12:44

Η Ελλάδα θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς πρέσβη των ΗΠΑ

Πολιτική
14/10/2026 - 12:37

Ανδρουλάκης: Πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση με την αποπομπή Γκιλφόιλ – Να δώσει εξηγήσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση 13,8% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 12:28

Lufthansa: Επικρατέστερη για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της TAP Air Portugal

Πολιτική
14/10/2026 - 12:18

Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:15

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες στο 2ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας που έγινε θεσμός

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/10/2026 - 12:07

Διπλή διεθνής διάκριση για την Allwyn Hellas στα SBC Awards 2026

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 12:02

IEA: Ελλείψεις ντίζελ έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 – Κίνδυνος νέων ανατιμήσεων στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ