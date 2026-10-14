Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Μία νέα τακτική εφάρμοσε η κυβέρνηση στην εξειδίκευση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Οι υπουργοί έκαναν τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης με μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις, για να μη δεχθούν ερωτήσεις!

Δεν είναι μόνο ότι η ακρίβεια επιμένει και οι όποιες επιδοτήσεις, δεν αλλάζουν σημαντικά το τοπίο, είναι και η υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ που άλλαξε τα κυβερνητικά πλάνα.

Ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, είχε αναλάβει να κάνει τις ανακοινώσεις, αλλά παράλληλα είχε στενή συνεργασία και με την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το όνομά του είχε αναφερθεί στα δημοσιεύματα τα οποία οδήγησαν τελικά στην αποπομπή της κας Γκιλφόιλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο κ. Παπασταύρου ήταν μπροστά και αντέδρασε όταν η κα. Γκιλφόιλ είπε με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία πως αυτό οι ΗΠΑ το κάνουν «σε όποια χώρα θέλουν».

Ο υπουργός έχει, βεβαίως, διαψεύσει στη Βουλή πως δέχθηκε απειλές για να αποδεχθεί τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, αλλά καθώς το θέμα είναι και πάλι στην επικαιρότητα η κυβέρνηση θέλησε να αποφύγει τους... περίεργους δημοσιογράφους.

Περιορίστηκε έτσι στο «no comment» του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε πως το όλο θέμα αφορά μόνο τον Λευκό Οίκο και η Αθήνα δεν παίρνει θέση.

Ο Πιερρακάκης έτρεξε να προλάβει

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης είναι πως, ενώ είχε ήδη γίνει γνωστό πως η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει σήμερα Τετάρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έσπευσε την Τρίτη να... προλάβει να πει πως το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Βλέπετε, ο κ. Πιερρακάκης είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να βρίσκεται σήμερα στην εξειδίκευση των μέτρων. Δεν ήθελε όμως να μείνει εκτός κάδρου κι έτσι έκανε μία δική του ανακοίνωση πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις...