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Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ειδήσεις
08:00 - 16 Οκτ 2026

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, χαιρέτησαν το πλήθος κατά την επίσκεψή τους σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει νέους στο Νότιγχαμ της Αγγλίας, την Πέμπτη. Αυτή ήταν η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους από τότε που επέστρεψαν στη Βρετανία ως ιδιώτες πολίτες, μαζί με τα δύο παιδιά τους.

Σε βίντεο φαίνονται να συνομιλούν με παιδιά, να ανταλλάσσουν χειραψίες, να αγκαλιάζουν ανθρώπους και να φωτογραφίζονται με μέλη του ενθουσιώδους πλήθους που συγκεντρώθηκε για να τους καλωσορίσει.

Η οικογένεια έφυγε από την Καλιφόρνια στα τέλη Αυγούστου, όπου είχε μετακομίσει το 2020, προκειμένου να αποσυρθεί από τα καθήκοντά της ως ανώτερα ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, έπειτα από μια δημόσια ρήξη.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των βρετανικών ταμπλόιντ, τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς με τους λόγους της επιστροφής τους και με το αν θα έχουν, και ποιον ακριβώς, ρόλο στις επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις.

Ερωτήματα υπάρχουν επίσης σχετικά με το αν θα δικαιούνται προστασία που χρηματοδοτείται από το δημόσιο, ένα ζήτημα για το οποίο ο Χάρι δίνει εδώ και καιρό νομική μάχη.

{https://x.com/etnow/status/2110839251743150183}

Μόλις δύο ημέρες μετά την επιστροφή τους, μετέφεραν τα παιδιά τους σε νέο σχολείο, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 08:34
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