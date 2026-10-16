Ούτε ένα «αντίο» για την Κίμπερλι – Τέλος θητείας χωρίς τις καθιερωμένες φιλοφρονήσεις

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να αποχωρεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα χωρίς την καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς η θητεία της τερματίζεται αιφνιδίως, υπό τη σκιά δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της και τις επαφές της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Αμερικανίδα πρέσβειρα υπέβαλε την παραίτησή της την Τρίτη (13/10), έπειτα από πιέσεις του Λευκού Οίκου να αποχωρήσει από τη θέση της. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από σειρά δημοσιευμάτων που έφεραν την ίδια στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων στις ΗΠΑ.

Χωρίς την καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια συνάντηση

Όπως αναφέρει η αναμεταδίδει η Independet, υπό κανονικές συνθήκες, η ολοκλήρωση της θητείας ενός πρέσβη συνοδεύεται από εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας υποδοχής.

«Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι κάθε απερχόμενος πρέσβης πραγματοποιεί εθιμοτυπική επίσκεψη στον αρχηγό του κράτους, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», φέρεται να δήλωσε πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα στην Daily Mail.

«Ωστόσο, λόγω της αιφνίδιας απομάκρυνσής της, δεν θα της επιτραπεί να αποχαιρετήσει», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την Γκιλφόιλ.

Πάντως, κορυφαίος συνεργάτης του Κωνσταντίνου Τασούλα εκτίμησε ότι η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ενδέχεται να επιχειρήσει να εξασφαλίσει μια τέτοια συνάντηση παρά τις εξελίξεις.

«Είναι τόσο αδίστακτη, που κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί ούτως ή άλλως, επιχειρώντας να επιβάλει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό, παρά τη σημερινή της απαξίωση», φέρεται να δήλωσε ο συνεργάτης στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αμηχανία.

«Πρωτοφανής» αποχώρηση από την πρεσβεία

Η αποχώρηση της Γκιλφόιλ φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Υπάλληλοι της διπλωματικής αποστολής χαρακτήρισαν την εξέλιξη «πρωτοφανή», υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή της έγινε με ασυνήθιστα απότομο τρόπο.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο βίαιο αποκεφαλισμό της αποστολής. Συνήθως, τέτοιου είδους απομακρύνσεις γίνονται αθόρυβα. Αυτή ήταν απότομη», δήλωσε εργαζόμενος στην πρεσβεία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Άλλος υπάλληλος φέρεται να ανέφερε ότι στο προσωπικό επικρατούσε περισσότερο ανακούφιση παρά έκπληξη, ενώ άσκησε έντονη κριτική στη συμπεριφορά της, υποστηρίζοντας ότι μιλούσε υποτιμητικά στους συνεργάτες της και δεν άκουγε ούτε τις συμβουλές έμπειρων διπλωματών.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται σε εργαζομένους της πρεσβείας και δεν αποτελούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα ευρήματα.