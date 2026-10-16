Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές - Ανάκαμψη για τον τεχνολογικό κλάδο

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται ως επί το πλείστον ανοδικά την Παρασκευή (16/10), παίρνοντας ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται αυτή την ώρα 0,30% στις 642,05 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες της περιοχής να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 0,8% στις 25,581.42 μονάδες, ενώ ο CAC της Γαλλίας παραμένει αμετάβλητος στις 7,933.99 μονάδες, παρουσιάζοντας ήπιες διακυμάνσεις. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,1% στις 10,830.17 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 0,72% στις 19,315.68 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,73% στις 49,755.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο τεχνολογικός κλάδος σημειώνει άνοδο 0,7%, ανακάμπτοντας από την πτώση 1,48% που κατέγραψε την Πέμπτη, εν μέσω των διεθνών ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα χρέους των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ή συνδέονται με αυτόν.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στη Γερμανία ενισχύονται κατά 0,43% ενώ αντίθετα, οι βρετανικές τράπεζες Lloyds και NatWest καταγράφουν απώλειες της τάξης του 2%, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο επικείμενος κρατικός προϋπολογισμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων για τις τράπεζες.