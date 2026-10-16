Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή – Αιχμές για πρώην συνοδοιπόρους που κρατούν την έδρα

Την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι καταγράφει ανοδική τάση στις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε την Πέμπτη (15/10) η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της απαξίωσης της πολιτικής, σημειώνοντας ότι οι ευθύνες δεν περιορίζονται στην κυβέρνηση και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αφορούν και στελέχη της Αριστεράς. Όπως ανέφερε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ιστορικά η Αριστερά έχει συνδεθεί με αγώνες για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ακόμη και με βαρύ προσωπικό κόστος για τους αγωνιστές της. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική σε βουλευτές που εξελέγησαν με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια αποχώρησαν από το κόμμα, διατηρώντας τις έδρες τους. «(…) το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ανθρώπους που οι αγωνιστές της αριστεράς, ψηφοφόροι που έχουν κάτσει στη Μακρόνησο, τους τίμησαν για να γίνουν βουλευτές και βουλεύτριες να περιφέρουν τις έδρες τους. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα τα τελευταία ένα με δύο χρόνια, ακόμα και σε τρία διαφορετικά κόμματα. Απέναντι σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιερή υποχρέωση να δώσει μάχη, όχι μόνο γιατί του στέρησαν τη λαϊκή εντολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως την έδωσαν οι πολίτες, όχι όπως την έδωσε πχ η Γεωργίου, όπως ίσως ενδεχομένως θέλει η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να αυξήσει την κοινοβουλευτική της ομάδα, όπως την έδωσαν οι πολίτες. Και αυτό που οδηγεί; Δεν οδηγεί μόνο στο εμείς να έχουμε λιγότερους βουλευτές από αυτούς που θέλουν οι Έλληνες και Ελληνίδες. Οδηγεί και στην απαξίωση της Βουλής. Οδηγεί στην απαξίωση του πως λειτουργεί το Κοινοβούλιο αφού έχει 56 ανεξάρτητους βουλευτές (…)».

Και σημείωσε «αντιμετωπίζουν τις έδρες τους λες και τις πήρανε από τον μπαμπά τους και από την μαμά τους, προικιό ότι εμείς δεν πρέπει να αντιδράσουμε; Είναι άλλο πράγμα πχ η Γεωργίου και ο Αδαμόπουλος να εκλέγονται με ένα κόμμα, να βλέπουν στην πορεία της ένταξής τους ότι το κόμμα αυτό ακολουθεί πολιτικές με τις οποίες διαφωνούν και να τηρήσουν την υπογραφή τους στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφει καθένας και καθεμιά μας που είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να πει με συγχωρείτε, εγώ, όπως λέει και αυτό που υπέγραψα, παραδίδω την έδρα μου και προχωρώ ή ιδιωτεύω. Και είναι άλλο να θέλεις να πας σε άλλο κόμμα το οποίο να σου έχει βάλει και προϋποθέσεις της παραίτησης από την έδρα, εσύ να τις διακρατείς, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Για την αποζημίωση; Τι να περιμένεις;».

Αναφορά στο βίντεο με τις δηλώσεις για την έδρα

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε, επίσης, αναφορά σε βίντεο με δύο δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε, στη μία δήλωση γίνεται λόγος για αποστασία στην περίπτωση βουλευτών που αποχωρούν από το κόμμα χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους, ενώ στην άλλη αιτιολογείται η απόφαση διατήρησης της έδρας από τον ίδιο. Από την πλευρά των συνομιλητών επισημάνθηκε ότι το σχετικό βίντεο, καθώς και πλάνα με τον Σωκράτη Φάμελλο στον εξώστη, έχουν προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις. Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η συζήτηση για τις κοινοβουλευτικές έδρες συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπρέπειας του Κοινοβουλίου, σημειώνοντας ότι το κόμμα οφείλει να συνεχίσει να δίνει τη μάχη του και σε αυτό το πεδίο.

«Ανοδική τάση στις δημοσκοπήσεις από τα τέλη Ιουλίου»

Έπειτα, συμπλήρωσε «(…) τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο (…). Εγώ έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα να είμαι βουλευτής για το σύνολο της κοινοβουλευτικής περιόδου. Δεν κοιτάω την ακροαματικότητα και να πάω κάπου, σε καμία άλλη εκπομπή που μπορεί να με βλέπουν περισσότεροι (…). Τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι πράγματι αυτά που μας παρέδωσαν -η προηγούμενη -χωρίς προηγούμενο πολιτική ότι θα κλείσει αυτό το κόμμα. Άρα οι πολίτες είτε τους στέλναμε στην αποχή, είτε τους στέλναμε στην αναμονή. Και από τα τέλη Ιουλίου ως σήμερα, παρόλο που μεσολάβησε ένας μήνας κλειστός για το ελληνικό κοινοβούλιο, θα δείτε ότι και στις πιο συντηρητικές δημοσκοπήσεις έχουμε ανοδική τάση».

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις

«Εμείς δεν πανηγυρίζουμε, αλλά δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, ούτε θα περιμένουμε να μας πει κάποιος για ελάτε κατά δω. Αντιθέτως, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε ένα καταστατικό το οποίο καταστατικό πέρα του ότι είναι το μόνο καταστατικό τέτοιων δημοκρατικών αρχών και αξιών που κάποιοι τις καταπάτησαν, όπως η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, έχει και άρθρο που λέει ότι παράλληλα με την εντολή που έχουμε από τον ελληνικό λαό για την εκπροσώπησή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνουμε τη μάχη για την προγραμματική σύγκλιση με προοδευτικά κόμματα και δημοκρατικούς πολίτες. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη ήδη από τα τέλη Ιουλίου, όταν απελευθερωθήκαμε από αυτή την απαράδεκτη πολιτική απόφαση. Έχουμε σύμπραξη με τους Οικολόγους Πράσινους, καταθέτουμε μέσα στη Βουλή τροπολογίες και αναζητούμε την ψήφο των άλλων κομμάτων», τόνισε στη συνέχεια.

«Η είσοδός μας στη Βουλή έχει σχεδόν κλειδώσει»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μπει στη Βουλή και η είσοδός μας έχει σχεδόν κλειδωθεί», τόνισε σε συνέχεια της ραδιοφωνικής της συνομιλίας. Και πρόσθεσε «ούτε ιερή μου υποχρέωση είναι να σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις, διότι το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνεται ο αριθμός αυτών παρουσιάζονται κομμένες κεφαλές ή οι φωνές που ακούγονται από το πηγάδι στο ραδιόφωνο να σχολιάζουν τις δημοσκοπήσεις, ποστ κτλ. Και όταν τους λες περί πολιτικών και αναφέρομαι τώρα και στο ΠΑΣΟΚ και στο νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία, όταν εμείς προκαλέσαμε και ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να δούμε τις προτάσεις που άλλα κράτη, ευρωπαϊκά κράτη που δεν έχουν ριζοσπαστικές κυβερνήσεις έχουν ήδη υλοποιήσει σε σχέση με την αύξηση του ιδιωτικού χρέους λοιπόν, αυτά τα κόμματα δεν αντιδρούν. Αυτή είναι για μένα ιερή υποχρέωση και αυτή είναι όλων των συντρόφων και συντροφισσών που γύρισαν την πλάτη σε όσους προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά σε προσωπικό επίπεδο θέλησαν να κλείσουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μας βρήκαν απέναντι».

Η στάση της απέναντι στους ανεξάρτητους βουλευτές: «Δεν τους τσουβαλιάζω όλους»

Μεταξύ άλλων, δεν παρέλειψε να τονίσει το εξής «εγώ δεν τσουβαλιάζω όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Μια σειρά βουλευτών της Νέας Αριστεράς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο καθεστώς, βάσει του κανονισμού του ελληνικού Κοινοβουλίου, αυτού του ανεξάρτητου, διότι κάποιοι στη Νέα Αριστερά σηκώθηκαν και πήραν και εκεί τις έδρες τους. Όχι όλοι. Η κα Αχτσιόγλου, για παράδειγμα, την παρέδωσε. Αλλά κάποιοι πήραν τις έδρες τους και αναμένουν (…) το τέρμιναλ και περιμένουν να δουν ποια πτήση και ποιο αεροπλάνο θα πάρουν (…). Εγώ προσωπικά και όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζουμε τους ανεξάρτητους με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι τους είδατε και στο βίντεο να ασχημονούν απέναντι στη λαϊκή εντολή».