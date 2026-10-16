Είναι τελικά στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ o Καρτερός;

Τις τελευταίες ημέρες διεξάγεται πλέον ένας ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, με φόντο την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της αντιπαράθεσης αυτής είναι ο δημοσιογράφος και στενός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Θανάσης Καρτερός, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και σε ανθρώπους που στηρίζουν το νέο εγχείρημα, με το υβριστικό άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ κατά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεν έλειψαν τα σχόλια που εκτιμούσαν ότι το άρθρο γράφτηκε με εντολή ή, έστω, με την ανοχή του πρώην πρωθυπουργού, κάτι που διέψευσε η πλευρά του δημοσιογράφου.

Από εκεί και πέρα, έχει προκύψει ένα μπέρδεμα σχετικά με το κατά πόσο ο Καρτερός έχει κάποια θεσμική ιδιότητα στην ΕΛΑΣ. Όταν ανακοινώθηκε η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ, ο δημοσιογράφος βρισκόταν στη θέση 26. Τις τελευταίες ημέρες, το όνομά του αφαιρέθηκε από τη λίστα, για να προστεθεί ξανά την Παρασκευή (16/10), εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο στελέχη του κόμματος που έκαναν λόγο για ανεξάρτητη πένα.

Μένει πλέον να φανεί αν το όνομα του Θανάση Καρτερού θα παραμείνει οριστικά στη λίστα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ. Η όλη ιστορία δείχνει, πάντως, και την οργανωτική αδυναμία του νέου πολιτικού σχηματισμού, η οποία, στον δρόμο προς τις κάλπες, ενδέχεται να του στοιχίσει.