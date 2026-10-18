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Κυρανάκης: Δεν θα γίνουμε όπως οι δρόμοι του Παρισιού – Μήνυμα διαλόγου σε μαθητές, φοιτητές
Πολιτική
12:25 - 18 Οκτ 2026

Κυρανάκης: Δεν θα γίνουμε όπως οι δρόμοι του Παρισιού – Μήνυμα διαλόγου σε μαθητές, φοιτητές

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη να διατηρηθεί η κοινωνική ειρήνη και να αποτραπούν φαινόμενα βίας και καταστροφών που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπογράμμισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Δέκα με τόνο».

Με αφορμή τα επεισόδια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκυρία «μαύρη μέρα για την Ευρώπη», εκφράζοντας την ανησυχία του για την προσπάθεια, όπως είπε, να εμπλακούν νέοι άνθρωποι σε πρακτικές βίας και καταστροφών.

«Κάποιοι επιχειρούν να μεταφέρουν και στη χώρα μας εικόνες βίας και καταστροφών που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα, όμως, έχει αφήσει πίσω της τις σκοτεινές εποχές όπου το κέντρο της Αθήνας και το Σύνταγμα γίνονταν συχνά πεδίο επεισοδίων και καταστροφών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή σε αυτές τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα διαλόγου προς μαθητές και φοιτητές

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με μαθητές και φοιτητές. Όπως σημείωσε, η πολιτεία οφείλει να ακούει τις ανησυχίες και τα αιτήματα των νέων που αφορούν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις προοπτικές τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις φοιτητικές εστίες, καθώς και στα μέτρα για τη στήριξη της φοιτητικής στέγης.

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Ακρίβεια, ενεργειακό κόστος και «κόκκινα» δάνεια

Για την ακρίβεια και την επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σημείωσε ότι χωρίς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν σημαντικά υψηλότερη.

Σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια, έθεσε ως ζητούμενο την εξισορρόπηση ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες και στη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης όσων εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

Όπως τόνισε, η συνέπεια στις πληρωμές πρέπει να επιβραβεύεται, καθώς διαφορετικά, κατά την εκτίμησή του, υπονομεύεται η κουλτούρα πληρωμών. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε λάθη του παρελθόντος που, όπως είπε, συνέβαλαν στην κρίση και στην περίοδο των μνημονίων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις και μέτρα ελάφρυνσης.

Σταθερός στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία

Στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων και των επόμενων εκλογών, ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε ότι βασικός στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών, εφόσον αυτές καταστούν αναγκαίες με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο που θα προκύψει από την ετυμηγορία των πολιτών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενός αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος, σημείωσε ότι σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι πολιτικοί και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερικές διεργασίες.

Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα σημερινά δεδομένα, καθώς και η εικόνα που αποκομίζει από τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα, δεν παραπέμπουν σε ποσοστά της τάξης του 25%. Επανέλαβε, τέλος, ότι η αυτοδυναμία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας.

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