Κυρανάκης: Η Αριστερά θρέφεται από το χάος – Προειδοποίηση για μεταφορά των επεισοδίων και στην Ελλάδα

Στις διαδηλώσεις και τα επεισόδια που σημειώνονται στη Γαλλία, στις πιθανές επιπτώσεις τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Ελλάδας, αλλά και στο ζήτημα της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αναφέρθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή Live Now του ΕΡΤnews.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι όσοι προκάλεσαν τις καταστροφές στη Γαλλία δεν ήταν μαθητές, ενώ απέδωσε μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα στην παράνομη μετανάστευση. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν να μεταφέρουν εικόνες αναταραχής και στην Ελλάδα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι τόσο η Ακροαριστερά όσο και η Ακροδεξιά ενδέχεται να επιχειρήσουν να προκαλέσουν ανάλογες καταστάσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε να κυλήσει η χώρα στο χάος, όπως έγινε στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ηρεμίας.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία και η παράνομη μετανάστευση

Αναφερόμενος στα γεγονότα στη Γαλλία, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι καταστροφές που σημειώθηκαν δεν προκλήθηκαν από μαθητές, τονίζοντας ότι η γαλλική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης.

«Η Γαλλία πληρώνει τις συνέπειες της αθρόας παράνομης μετανάστευσης», ανέφερε, επικαλούμενος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εικόνα μιας ιδιοκτήτριας μικρού καταστήματος στο Παρίσι, η οποία απευθυνόταν στους διαδηλωτές ζητώντας τους να σταματήσουν τις καταστροφές.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει τη διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τάσεις μέσα στην κοινωνία: εκείνη που εκφράζεται μέσα από την καταστροφή και εκείνη που επιδιώκει τη δημιουργία και την οικοδόμηση.

«Δυνάμεις της Αριστεράς θέλουν να δημιουργήσουν εικόνες χάους»

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε και στην κριτική που δέχθηκε από την αντιπολίτευση για προηγούμενες δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι επιχειρούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα εικόνες βίας και αναταραχής.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι «η Αριστερά εύχεται και θρέφεται από τα διαφαινόμενα», εκτιμώντας ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το κλίμα αναταραχής.

Παραπέμποντας σε προηγούμενες περιόδους κοινωνικής έντασης στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2008, καθώς και στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες κατά την περίοδο των Μνημονίων.

«Δεν είναι πολύ μακριά μας το 2008, η πάνω και κάτω Πλατεία τις εποχές των Μνημονίων. Η δική μας γενιά έζησε τις συνέπειες αυτής της αναταραχής. Η Ελλάδα άφησε με πάρα πολύ κόπο πίσω της αυτήν την εικόνα του χάους και της καταστροφής», σημείωσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «είναι προφανές ότι κάποιες δυνάμεις της Αριστεράς θέλουν είτε μέσα από τα σχολεία είτε μέσα από τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν αυτή την εικόνα χάους».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο διάλογος με τους μαθητές είναι απαραίτητος, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδεχόμενες προσπάθειες πρόκλησης αναταραχής μπορεί να προέλθουν και από την Ακροδεξιά.

«Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν δυνάμεις κυρίως στην Ακροαριστερά, οι οποίες θα επιδιώξουν να φέρουν τις εικόνες χάους και στην Ελλάδα, ενώ αυτό πολύ πιθανώς να συμβεί και από την Ακροδεξιά», ανέφερε.

«Ο απλός μαγαζάτορας θέλει κοινωνική ηρεμία»

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η διαμαρτυρία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα, όπως και η απεργία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να διατηρηθεί η κοινωνική ομαλότητα.

«Ο διάλογος, η διαμαρτυρία και υπό κάποιες συνθήκες και η απεργία είναι απολύτως νόμιμα πράγματα, τα οποία συμβαίνουν και στην Ελλάδα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει μια κοινωνική ηρεμία άνευ προηγουμένου, την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάγκη για ηρεμία συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών και την προστασία της περιουσίας τους. Όπως ανέφερε, ο απλός πολίτης και ο επαγγελματίας που παρακολουθούν τις εικόνες καταστροφών στο Παρίσι δεν επιθυμούν να δουν ανάλογα φαινόμενα να εκδηλώνονται στην Ελλάδα.

«Ο κανονικός άνθρωπος που μας βλέπει, ο απλός νοικοκύρης, ο απλός μαγαζάτορας, ο οποίος βλέπει την εικόνα του συναδέλφου του στο Παρίσι να καταστρέφεται μέσα σε ώρες η περιουσία του, θέλει κοινωνική ηρεμία», σημείωσε.

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Η ακρίβεια και η ανάγκη αύξησης των μισθών

Περνώντας στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Κυρανάκης αναγνώρισε ότι σημαντικό μέρος των νοικοκυριών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών του αναγκών, εξαιτίας της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Ως βασική απάντηση στο πρόβλημα ανέδειξε την αύξηση των μισθών, υποστηρίζοντας ότι αυτή αποτελεί τον ουσιαστικότερο τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής ανεξαρτησίας των πολιτών.

«Η καλύτερη απάντηση είναι αύξηση των μισθών. Δεν υπάρχει άλλη πειστική απάντηση, η οποία να μπορεί να κάνει οικονομικά ανεξάρτητους τους πολίτες», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει στην πράξη πως μπορεί να προωθήσει πολιτικές αύξησης των μισθών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες για πολλά νοικοκυριά.

«Εγώ αναγνωρίζω ότι για πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Έχουν αυξηθεί πολύ τα κόστη και στο ρεύμα και στο ενοίκιο», δήλωσε.