Κυρανάκης: Τρεις επιθέσεις σε γραφεία της ΝΔ μέσα σε 24 ώρες – Η ΝΔ δεν εκφοβίζεται

Για τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 24 ωρών σε χώρους και πολιτικά γραφεία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook, στο στόχαστρο βρέθηκαν η τοπική οργάνωση της ΝΔ στην Κυψέλη, καθώς και τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση και του Ανδρέα Λοβέρδου.

«Τρεις φορές μέσα σε ένα 24ωρο κάποιοι χτύπησαν χώρους και γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι η τοπική οργάνωση στην Κυψέλη είχε εγκαινιάσει τον χώρο της μόλις πριν από δύο μήνες.

Αναφορά στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ συνδέει τις επιθέσεις με το ευρύτερο ζήτημα της πολιτικής βίας, επικαλούμενος και το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη.

«Οι μνήμες του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη πολύ νωπές. Είδαμε πού μπορεί να οδηγήσει η βία και η στοχοποίηση», σημειώνει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα με τη μορφή της επίθεσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις μπογιές, τα γκαζάκια και τις μολότοφ.

«Δεν έχει σημασία αν είναι μπογιές, γκαζάκια ή μολότοφ. Η μήτρα είναι κοινή», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Έκκληση για πολιτική καταδίκη

Ο κ. Κυρανάκης υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται ένα νέο σοβαρό περιστατικό προκειμένου να υπάρξει αντίδραση.

«Δεν πρόκειται να περιμένουμε να ξανασυμβεί μια τραγωδία όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα για να υπάρξει αντίδραση», τονίζει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία θα ανέμενε «τουλάχιστον, την αυτονόητη καταδίκη αυτών των επιθέσεων από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τη στιγμή της ανάρτησής του, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είχε προχωρήσει σε σχετική καταδίκη.

«Να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ ζητά από την Ελληνική Αστυνομία να εντοπίσει άμεσα τους δράστες των επιθέσεων και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Όπως αναφέρει, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο σχετικά με τα περιστατικά και προτίθεται να το προσκομίσει στις αρμόδιες Αρχές.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στέλνει μήνυμα ότι το κόμμα δεν πρόκειται να υποχωρήσει λόγω των επιθέσεων.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, δεν υποχωρεί και δεν κάνει πίσω», καταλήγει.

{https://www.facebook.com/Konstantinos.Kyranakis/posts/1667930284691258?ref=embed_post}