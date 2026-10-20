Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες

Προειδοποίηση προς στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προχωρήσει σε περικοπές κονδυλίων για κοινωνικές δαπάνες, για τη Συνοχή, την Αγροτική Πολιτική και τη στέγαση, γιατί τότε θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες κοινωνικές εκρήξεις, απηύθυνε απ' το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης.

Εν μέσω κλιμακούμενων διαδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδρίασε χθες σε έκτακτη εμβόλιμη συνεδρίαση για την κατάσταση στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέδεσε τις κοινωνικές εκρήξεις με κοινωνικές ανάγκες που μένουν για καιρό αναπάντητες και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερων εντάσεων στην Ευρώπη αν προχωρήσουν οι προτάσεις της Κομισιόν για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες:

«Οι μαθητικές διαδηλώσεις που εξαπλώνονται στην Ευρώπη είναι η απάντηση μιας γενιάς που βλέπει την εκπαίδευση και το μέλλον της να θυσιάζονται.

Όταν για καιρό οι ανάγκες των πολιτών αγνοούνται, οι κοινωνικές εκρήξεις γίνονται αναπόφευκτες. Αυτό είναι ένα ιστορικό μοτίβο που σήμερα πάλι επαναλαμβάνεται.

Προειδοποιούμε την ηγεσία της ΕΕ: Οι περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της ΚΑΠ και τις κοινωνικές δαπάνες για τη στέγαση θα βαθύνουν τις ανισότητες και θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες κοινωνικές εκρήξεις. Οι περικοπές δεν είναι τεχνική προσαρμογή, αλλά πολιτική επιλογή που εγκαταλείπει τους νέους, τις περιφέρειες και τους αγρότες.

Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στον άνθρωπο, στη συνοχή και στη στέγαση, όχι στη λιτότητα. Να ακούσει τους νέους πριν είναι πολύ αργά».