Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

«Ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο γίνεται σήμερα πραγματικότητα» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο κτίριο «αντανακλά αυτή τη νέα δυναμική αριστείας και καινοτομίας της πατρίδας μας και τις πολύ μεγάλες προσδοκίες που έχει η κυβέρνηση αυτή για την Ελλάδα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» και πρόσθεσε ότι «στο νέο παγκόσμιο τοπίο που διαμορφώνεται, η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι στην παραγωγή της γνώσης, στην αξιοποιηση των δεδομένων μας και στην υπολογιστική ισχύ με την Ελλάδα να αποκτά μια σημαντική διεθνή παρουσία χάρη στον ΔΑΙΔΑΛΟ στο Λαύριο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. «Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι τελικά μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, την ίδια στιγμή που, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε την ίδρυση του όγδοου ινστιτούτου στον Δημόκριτο για την Ακεραιότητα, την Ασφάλεια και την Ηθική της Έρευνας, «ένα ινστιτούτο με διεπιστημονικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη εργαλείων, γνώσης και πολιτικών για την υπεύθυνη έρευνα», όπως τόνισε.

«Η τεχνολογική πρόοδος θέτει ένα πολύ σπουδαίο ερώτημα, δεν είναι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, αλλά μέσα σε ποιο πλαίσιο, με ποιους κανόνες και με ποιες εγγυήσεις ευθύνης, ηθικής και ασφάλειας για τον άνθρωπο θα το κάνουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε ότι «θα είναι ένα ινστιτούτο με διεπιστημονικό χαρακτήρα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης, εργαλείων και πολιτικών για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την υπεύθυνη έρευνα».

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την προαναγγελία από τον υπουργό Ανάπτυξης της ίδρυσης του έβδομου Ινστιτούτου για την Μικροηλεκτρονική, Μικρομηχανική και Μικροσυστημάτων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 65 χρόνια του Δημόκριτου.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε ότι «δεν είναι συγκυρία ότι μόλις χθες ο πρωθυπουργός εγκαινίασε τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ που θα φιλοξενήσει το AI Factory PHAROS. Είναι συγκροτημένος σχεδιασμός που γίνεται πράξη. Στην κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης πιστεύουμε σταθερά ότι η επιστημονική γνώση αποκτά την πραγματική της αξία όταν περνά στην πράξη». Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «η συνύπαρξη ερευνητών και επιχειρήσεων παράγει συνέργειες που γεννούν καινότομες λύσεις. Το νέο κτίριο του Δημόκριτου ενισχύει αυτή την προσεγγιση μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό κοινωνικό όφελος».

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής, αναφέρθηκε στα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ επισημαίνοντας ότι «το κτίριο που εγκαινιάζουμε σήμερα και το data center που έχει θα συνδέεται σύντομα στο μέλλον και θα εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες του Δημόκριτου αλλά και κάποιες από τις ανάγκες του ΔΑΙΔΑΛΟΥ». Όπως επεσήμανε στη συνέχεια, «η εγκατάσταση στην οποία βρισκόμαστε συμβολίζει επίσης μια σειρά μεγάλων επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση στο πεδίο της έρευνας με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων».

Ο διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του Δημόκριτου, Βαγγέλης Καρκαλέτσης υπογράμμισε ότι ο Δημόκριτος είναι ένα πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο, τα ινστιτούτα του οποίου αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής και υποστηρίζουν εφαρμογές στην Υγεία, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τον Πολιτισμό και τα Υλικά. «Τα σημερινά εγκαίνια είναι ορόσημο τόσο για τον Δημόκριτο όσο και την Τεχνητή Νοημοσύνη», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι «η πραγματική αξία βρίσκεται κυρίως σε όσα θα δημιουργηθούν μέσα σε αυτό το νέο κτίριο, στη γνώση που θα παραχθεί, στις ιδέες, στις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν».

Ο κ. Καρκαλέτσης ανακοίνωσε επίσης ότι το 2027 ο Δημόκριτος θα συνδιοργανώσει δύο μεγάλα πανευρωπαϊκά συνέδρια, το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γλωσσικής Τεχνολογίας τον Μάρτιο, και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης τον Οκτώβριο. Επίσης, θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας το «AI for Climate Summit», μια διεθνή συνάντηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η κατασκευή του κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κτιριακό πρόγραμμα για τον «Δημόκριτο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου είχε προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» είναι μια υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί έρευνα αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίκτυα επόμενης γενιάς και στην κυβερνοασφάλεια. Το νέο κτίριο στεγάζει το data center του «Δημόκριτου», καθώς και τα γραφεία του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos Α.Ε.».

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος. Το πάρων έδωσαν επίσης η υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη, και ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης.

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