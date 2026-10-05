ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει
Τεχνολογία
12:31 - 05 Οκτ 2026

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ψηφιακής ανάπτυξης, με την τεχνολογία να διαδραματίζει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Σε αυτό το  πλαίσιο των νέων προκλήσεων και ευκαιριών, το digital economy forum 2026: “Building Intelligence”, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, θα δώσει το βήμα σε σημαντικούς ομιλητές και εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας και της τεχνολογίας, ώστε να αναδειχθούν οι τάσεις και οι στρατηγικές προτεραιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας.

Το θεσμικό ετήσιο Συνέδριο του ΣΕΠΕ για την ψηφιακή οικονομία, digital economy forum 2026: Building Intelligence, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης του διαδικτυακά, μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα HD Iive streaming. Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου έχει προσκληθεί να πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Μέσα από το digital economy forum 2026 ο ΣΕΠΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για την πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως βασικού συντελεστή ανάπτυξης και προόδου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Πολιτείας, των θεσμικών φορέων και της αγοράς.

Με κεντρικό μήνυμα Building Intelligence, το digital economy forum 2026 αναδεικνύει τη μετάβαση από την ψηφιοποίηση στη δημιουργία ευφυών επιχειρήσεων, υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν καλύτερες αποφάσεις και πιο αποτελεσματικές λύσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη δημιουργία πραγματικής αξίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας.

Το φετινό συνέδριο θα εστιάσει σε θεματικές που βρίσκονται στον πυρήνα της νέας ψηφιακής εποχής: την Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα τα νέα μοντέλα Agentic AI, τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών παραγωγικών και κοινωνικών τομέων, τις προτεραιότητες της επόμενης ψηφιακής δεκαετίας για πολίτες και επιχειρήσεις, τη θέση της Ευρώπης στον διεθνή τεχνολογικό ανταγωνισμό, την ανάπτυξη οικοσυστήματος για την Άμυνα (Defense Tech), τη χαρτογράφηση των νέων προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τη μετάβαση από τη φορολογική συμμόρφωση στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και τον ρόλο των κέντρων δεδομένων στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο δεδομένων και διασυνδεσιμότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενότητας “keynote speech” θα ζωντανέψει μία διαδρομή πέντε δεκαετιών στην ελληνική αγορά πληροφορικής και το τεχνολογικό λιανεμπόριο, από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές έως το e-commerce, το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από τους σταθμούς, τις ανατροπές και τις επιχειρηματικές τομές που διαμόρφωσαν τον κλάδο, με αναφορά στην παρακαταθήκη του Γιώργου Γεράρδου και με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.

Στο digital economy forum 2026: Building Intelligence θα συναντηθούν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, θεσμικοί και κλαδικοί φορείς, διεθνείς ειδικοί της ψηφιακής τεχνολογίας και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο θα αναδειχθούν οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το digital economy forum 2026: Building Intelligence μπορείτε να αναζητήσετε στο deforum.sepe.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άλτμαν (OpenAI) στο POLITICO: Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περισσότερα οφέλη από κινδύνους
Τεχνολογία

Άλτμαν (OpenAI) στο POLITICO: Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περισσότερα οφέλη από κινδύνους

Moody’s: Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους στη G7 θα πέσει από 3:1 σε 2:1 έως το 2050
Αναλύσεις

Moody’s: Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους στη G7 θα πέσει από 3:1 σε 2:1 έως το 2050

Ο Τραμπ δημιουργεί τη «Super Intelligence Force» μετά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της AI
Τεχνολογία

Ο Τραμπ δημιουργεί τη «Super Intelligence Force» μετά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της AI

Τραμπ και Big Tech απέναντι στους φόβους για την AI: Συμφωνία χωρίς κυρώσεις και πολλά ερωτήματα
Τεχνολογία

Τραμπ και Big Tech απέναντι στους φόβους για την AI: Συμφωνία χωρίς κυρώσεις και πολλά ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/10/2026 - 14:02

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:57

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Παρουσιάζει προϊόντα με ελληνική ταυτότητα στο Thessaloniki Beer Festival 2026

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:55

PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:51

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:47

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:45

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:38

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια», μία κοινή πορεία προς την κορυφή

Νομίσματα
05/10/2026 - 13:36

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:35

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:30

Chery: 3η μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 13:28

Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Πολιτική
05/10/2026 - 13:24

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 13:20

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:16

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:16

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

Πολιτική
05/10/2026 - 13:10

«Αρχηγική» εμφάνιση Δένδια με αιχμές για Πιερρακάκη, Άδωνι: «Ήμουν πάντα ΝΔ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 13:02

CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 12:53

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:52

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:44

Γαλλία: Νέα εβδομάδα καταλήψεων στα λύκεια ενόψει πανεθνικών διαδηλώσεων

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:35

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 12:34

Εμπορικό «άνοιγμα» της Sunlight Group στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας μέσω της Lehmann Marine

Τεχνολογία
05/10/2026 - 12:31

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Πολιτική
05/10/2026 - 12:30

Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της «Ελπίδας»

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:21

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου

Πολιτική
05/10/2026 - 12:17

Πιερρακάκης: Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε

Πολιτική
05/10/2026 - 12:13

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 12:05

ΥΠΑΑΤ: Με την ΕΘΕΑΣ η εκκίνηση του εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα

Πολιτική
05/10/2026 - 12:01

Χατζηδάκης: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά στηρίζει την παράταξη

Οικονομία
05/10/2026 - 11:59

Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 και πλεόνασμα 3,6% - Τα κυριότερα σημεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ