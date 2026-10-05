Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ψηφιακής ανάπτυξης, με την τεχνολογία να διαδραματίζει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο των νέων προκλήσεων και ευκαιριών, το digital economy forum 2026: “Building Intelligence”, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, θα δώσει το βήμα σε σημαντικούς ομιλητές και εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας και της τεχνολογίας, ώστε να αναδειχθούν οι τάσεις και οι στρατηγικές προτεραιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας.

Το θεσμικό ετήσιο Συνέδριο του ΣΕΠΕ για την ψηφιακή οικονομία, digital economy forum 2026: “Building Intelligence”, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης του διαδικτυακά, μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα HD Iive streaming. Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου έχει προσκληθεί να πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Μέσα από το digital economy forum 2026 ο ΣΕΠΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για την πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως βασικού συντελεστή ανάπτυξης και προόδου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Πολιτείας, των θεσμικών φορέων και της αγοράς.

Με κεντρικό μήνυμα “Building Intelligence”, το digital economy forum 2026 αναδεικνύει τη μετάβαση από την ψηφιοποίηση στη δημιουργία ευφυών επιχειρήσεων, υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν καλύτερες αποφάσεις και πιο αποτελεσματικές λύσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη δημιουργία πραγματικής αξίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας.

Το φετινό συνέδριο θα εστιάσει σε θεματικές που βρίσκονται στον πυρήνα της νέας ψηφιακής εποχής: την Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα τα νέα μοντέλα Agentic AI, τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών παραγωγικών και κοινωνικών τομέων, τις προτεραιότητες της επόμενης ψηφιακής δεκαετίας για πολίτες και επιχειρήσεις, τη θέση της Ευρώπης στον διεθνή τεχνολογικό ανταγωνισμό, την ανάπτυξη οικοσυστήματος για την Άμυνα (Defense Tech), τη χαρτογράφηση των νέων προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τη μετάβαση από τη φορολογική συμμόρφωση στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και τον ρόλο των κέντρων δεδομένων στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο δεδομένων και διασυνδεσιμότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενότητας “keynote speech” θα ζωντανέψει μία διαδρομή πέντε δεκαετιών στην ελληνική αγορά πληροφορικής και το τεχνολογικό λιανεμπόριο, από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές έως το e-commerce, το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από τους σταθμούς, τις ανατροπές και τις επιχειρηματικές τομές που διαμόρφωσαν τον κλάδο, με αναφορά στην παρακαταθήκη του Γιώργου Γεράρδου και με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.

Στο digital economy forum 2026: “Building Intelligence” θα συναντηθούν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, θεσμικοί και κλαδικοί φορείς, διεθνείς ειδικοί της ψηφιακής τεχνολογίας και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο θα αναδειχθούν οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το digital economy forum 2026: “Building Intelligence” μπορείτε να αναζητήσετε στο deforum.sepe.gr