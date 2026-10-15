Έντερο, γονίδια και εγκέφαλος: Η κρυφή σύνδεση που επηρεάζει Αυτισμό και ΔΕΠΥ

Μια αποκαλυπτική επιστημονική μελέτη από ερευνητές του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Press Blue, φέρνει στο φως μια πρωτοποριακή σύνδεση ανάμεσα στον πρώιμο βιολογικό προγραμματισμό του βρέφους, το μικροβίωμα του εντέρου και τη μετέπειτα νευροαναπτυξιακή του πορεία.

Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι επιγενετικές τροποποιήσεις που υπάρχουν ήδη κατά τη γέννηση, όπως τα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA στο αίμα του ομφάλιου λώρου καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινότητα των βακτηρίων στο έντερο κατά το πρώτο έτος της ζωής.

Παράλληλα, η έρευνα εντόπισε ισχυρούς συσχετισμούς ανάμεσα σε συγκεκριμένα επιγενετικά μοτίβα, τη σύνθεση του μικροβιώματος και την εμφάνιση ενδείξεων Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού (ASD) και Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ADHD) μέχρι την ηλικία των τριών ετών.

Η ερευνητική ομάδα, αναλύοντας δεδομένα από εκατοντάδες βρέφη σε ηλικίες 2, 6, 12 και 36 μηνών, διαπίστωσε ότι παράγοντες όπως ο τρόπος τοκετού (καισαρική ή φυσιολογικός), η διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο θηλασμός και η χρήση αντιβιοτικών διαμορφώνουν τόσο το επιγονιδίωμα όσο και το εντερικό μικροβίωμα. Το πλέον ενθαρρυντικό εύρημα, ωστόσο, είναι ο προστατευτικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν ορισμένα «ευεργετικά» βακτήρια.

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