Eurobank: Δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού

Μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία της Eurobank για τη στήριξη ατόμων στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού περνά στο επόμενο στάδιο, με την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής πρότασης που θα δώσει μορφή στο νέο Κέντρο Ημέρας. Η νικήτρια πρόταση προβλήθηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Τίνας Παύλου, καθώς και του Διευθύνοντος Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβία.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που προηγήθηκε προσέλκυσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από την αρχιτεκτονική κοινότητα, με 37 γραφεία και ομάδες μελέτης να καταθέτουν τις προτάσεις τους για ένα έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα αρχιτεκτόνων Χρυσόστομου Θεοδωρόπουλου, Ελένης Λιβάνη και Παναγιώτας Καραμανέα, ενώ οκτώ μελέτες απέσπασαν βραβεία και διακρίσεις. Όλες θα εκτεθούν στο Κτήριο «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου.

Το Κέντρο Ημέρας, συνολικού προϋπολογισμού €2 εκατ., τον οποίο θα καλύψει η Eurobank, θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο και θα αποτελέσει μια σύγχρονη δομή φροντίδας και υποστήριξης για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού. Τη λειτουργία του Κέντρου θα αναλάβει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τη Eurobank για την πολύ σημαντική δωρεά και για την ανάληψη της εποπτείας και διαχείρισης της υλοποίησης του έργου. Όπως είπε: «Μια προσφορά αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική προστιθέμενη αξία γιατί στοχεύει και ανταποκρίνεται σε μια διαπιστωμένη πραγματική ανάγκη, εντάσσεται σε οργανωμένο σχέδιο και δημιουργεί σταθερή κοινωνική ωφέλεια. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Τίνα Παύλου τόνισε ότι στόχος του έργου δεν είναι απλώς η παραμονή σε έναν ασφαλή χώρο, αλλά μια καθημερινότητα με νόημα, εξατομικευμένη υποστήριξη, ευκαιρίες συμμετοχής, σεβασμό στις δυνατότητες και στις ανάγκες κάθε προσώπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Μιχάλης Λούης, αφού συνεχάρη τους νικητές του διαγωνισμού, αλλά και όσους διακρίθηκαν τόνισε ότι το έργο ξεκίνησε από μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη και πλέον αρχίζει να αποκτά μορφή. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις προϋποθέσεις που θα προσφέρουν φροντίδα, στήριξη, ανεξάρτητη διαβίωση και προοπτική στα άτομα με αυτισμό», ανέφερε. Όπως είπε, έργο αντανακλά τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος Eurobank σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και στη διαχρονική δέσμευση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Ευχαρίστησε επίσης το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων μπορούν να επιτευχθούν όταν Πολιτεία και ιδιωτικός τομέας ενώνουν δυνάμεις για έναν κοινό σκοπό.

Εκ μέρους της νικήτριας αρχιτεκτονικής ομάδας, ο αρχιτέκτων κ. Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι το κτήριο επιδιώκει να συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου και ασφάλειας για άτομα στο ακραίο φάσμα αυτισμού».