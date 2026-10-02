ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:32 - 02 Οκτ 2026

Eurobank: Δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία της Eurobank για τη στήριξη ατόμων στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού περνά στο επόμενο στάδιο, με την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής πρότασης που θα δώσει μορφή στο νέο Κέντρο Ημέρας. Η νικήτρια πρόταση προβλήθηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Τίνας Παύλου, καθώς και του Διευθύνοντος Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβία.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που προηγήθηκε προσέλκυσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από την αρχιτεκτονική κοινότητα, με 37 γραφεία και ομάδες μελέτης να καταθέτουν τις προτάσεις τους για ένα έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα αρχιτεκτόνων Χρυσόστομου Θεοδωρόπουλου, Ελένης Λιβάνη και Παναγιώτας Καραμανέα, ενώ οκτώ μελέτες απέσπασαν βραβεία και διακρίσεις. Όλες θα εκτεθούν στο Κτήριο «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου.

Το Κέντρο Ημέρας, συνολικού προϋπολογισμού €2 εκατ., τον οποίο θα καλύψει η Eurobank, θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο και θα αποτελέσει μια σύγχρονη δομή φροντίδας και υποστήριξης για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού. Τη λειτουργία του Κέντρου θα αναλάβει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τη Eurobank για την πολύ σημαντική δωρεά και για την ανάληψη της εποπτείας και διαχείρισης της υλοποίησης του έργου. Όπως είπε: «Μια προσφορά αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική προστιθέμενη αξία γιατί στοχεύει και ανταποκρίνεται σε μια διαπιστωμένη πραγματική ανάγκη, εντάσσεται σε οργανωμένο σχέδιο και δημιουργεί σταθερή κοινωνική ωφέλεια. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Τίνα Παύλου τόνισε ότι στόχος του έργου δεν είναι απλώς η παραμονή σε έναν ασφαλή χώρο, αλλά μια καθημερινότητα με νόημα, εξατομικευμένη υποστήριξη, ευκαιρίες συμμετοχής, σεβασμό στις δυνατότητες και στις ανάγκες κάθε προσώπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Μιχάλης Λούης, αφού συνεχάρη τους νικητές του διαγωνισμού, αλλά και όσους διακρίθηκαν τόνισε ότι το έργο ξεκίνησε από μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη και πλέον αρχίζει να αποκτά μορφή. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις προϋποθέσεις που θα προσφέρουν φροντίδα, στήριξη, ανεξάρτητη διαβίωση και προοπτική στα άτομα με αυτισμό», ανέφερε. Όπως είπε, έργο αντανακλά τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος Eurobank σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και στη διαχρονική δέσμευση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Ευχαρίστησε επίσης το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων μπορούν να επιτευχθούν όταν Πολιτεία και ιδιωτικός τομέας ενώνουν δυνάμεις για έναν κοινό σκοπό.

Εκ μέρους της νικήτριας αρχιτεκτονικής ομάδας, ο αρχιτέκτων κ. Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι το κτήριο επιδιώκει να συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου και ασφάλειας για άτομα στο ακραίο φάσμα αυτισμού».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικό ράλι στα crypto με «καύσιμο» τα παράγωγα – Στα $86.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Ανοδικό ράλι στα crypto με «καύσιμο» τα παράγωγα – Στα $86.000 το Bitcoin

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει ο Συρίγος για τη διπλή υποχώρηση στην Κάσο – Προβλέπει πόντιση του καλωδίου σύντομα
Πολιτική

Επιμένει ο Συρίγος για τη διπλή υποχώρηση στην Κάσο – Προβλέπει πόντιση του καλωδίου σύντομα

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Κρίσιμη η γαλλική συμμετοχή στον GSI – Τέλος η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Κρίσιμη η γαλλική συμμετοχή στον GSI – Τέλος η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί
Πολιτική

Δένδιας από Κύπρο: Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»
Ειδήσεις

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/10/2026 - 15:20

CrediaBank: Ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Αυτοδιοίκηση
02/10/2026 - 15:10

Τι αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Οικονομία
02/10/2026 - 15:05

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 14:54

LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ

Ανεμοδείκτης
02/10/2026 - 14:48

Ευτυχώς που απασχολεί την κυβέρνηση ο πληθωρισμός

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/10/2026 - 14:32

Eurobank: Δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού

Νομίσματα
02/10/2026 - 14:26

Ανοδικό ράλι στα crypto με «καύσιμο» τα παράγωγα – Στα $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
02/10/2026 - 14:10

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών

Υγεία
02/10/2026 - 14:05

ΟΕΝΓΕ: «Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι για τον πόλεμο» - Απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:57

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος μετά από αναφορά για οσμή αερίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:40

Ισπανία: Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη στέγαση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές

Οικονομία
02/10/2026 - 13:30

Τουρισμός 2026: Η μαζική προσέλευση στηρίζει τα έσοδα, αλλά υστερεί η μέση δαπάνη

Πολιτική
02/10/2026 - 13:27

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Εμπορεύματα
02/10/2026 - 13:26

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο μετά το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ

Οικονομία
02/10/2026 - 13:22

Δημοπρασία εντόκων €400 εκατ. την Τετάρτη (7/10) – Έως €15.000 σε ιδιώτες

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 13:21

Εθνική Τράπεζα - Skroutz: Ηγετική θέση στην τραπεζική καινοτομία με τη συμπλήρωση ενός έτους της Skroutz Plus Mastercard

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:10

Νέο «άλμα» στις παγκόσμιες τιμές αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:10

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Νομίσματα
02/10/2026 - 13:05

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:02

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/10/2026 - 13:00

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
02/10/2026 - 12:57

Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:52

Βάγια Νέστορα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:50

ΕΕ: Στο τραπέζι αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ μετά τις αμερικανικές πιέσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:45

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οικονομία
02/10/2026 - 12:41

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €2,5 δισ. προς τον EFSF από την Ελλάδα

Οικονομία
02/10/2026 - 12:38

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:38

Γαλλία: Παραμένουν στους δρόμους οι μαθητές - Κλειστά 400 σχολεία μετά τις βίαιες διαδηλώσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:37

Κρήτη: «Βιβλικές» ποσότητες βροχής – Έως και 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Οικονομία
02/10/2026 - 12:29

Στο 2% βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το 2027 η κυβέρνηση - Πλεονάσματα και μείωση χρέους κάτω από το 130%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ