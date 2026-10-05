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Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό
Εργασιακά
18:47 - 05 Οκτ 2026

Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Reporter.gr Newsroom

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Το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας, για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831 που αφορά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες παρέλαβε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αν. Καθηγητή Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννη Σκανδάλη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκου Μηλαπίδη.

Η Υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Σκανδάλη και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν για τη σύνταξη του πορίσματος σημειώνοντας παράλληλα ότι «βασικό αντικείμενο του Υπουργείου Εργασίας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, εστιάζουμε σε μία μεγάλη ομάδα εργαζομένων, τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του πλαισίου εργασίας τους».

Το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής έχει αποσταλεί στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, συνοδεία επιστολής, με την οποία η κ. Κεραμέως θα καλεί τους εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν σε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων επί του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας και την τελική διαμόρφωση του επικείμενου σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, και σε αυτή ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέτει, για πρώτη φορά, διακριτά όρια στη χρήση αλγοριθμικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιούνται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία τους.

Το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

  • Πρώτον, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, απαγορεύοντας την επεξεργασία ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία για τη συναισθηματική ή ψυχολογική τους κατάσταση, ιδιωτικές συνομιλίες, βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα υγείας, και προβλέποντας εκτίμηση αντικτύπου, ενημέρωση για τους αλγορίθμους και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους από την αυτοματοποιημένη διαχείριση της εργασίας.
  • Δεύτερον, βάζει φρένο στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων καθώς κρίσιμες αποφάσεις δεν αφήνονται αποκλειστικά σε αυτά, αλλά υπόκεινται σε ανθρώπινη εποπτεία, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα εξήγησης και επανεξέτασης. Παράλληλα, προβλέπεται αξιολόγηση των αλγορίθμων με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και υποχρεωτική ενημέρωση και διαβούλευση πριν από την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων.
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