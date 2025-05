Το πολυαναμενόμενο γεγονός αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στην Ελλάδα, το Navarino Challenge, επιστρέφει ξανά για 13η χρονιά, από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2025, στην Costa Navarino και την Πύλο. Η διοργάνωση, που ενώνει σταθερά ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές με την παρουσία Ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών, συνεχίζει να εμπνέει με το διαχρονικό μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει»

Το φετινό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με και , προσφέροντας εμπειρίες για ανθρώπους . Παράλληλα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη και την , αναδεικνύοντας τη σημασία του . Όλες οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία και ,

Δες εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης:

https://www.navarinochallenge.com/schedule-2025

Η προηγμένη τεχνολογία των συσκευών Miele συναντά την παράδοση

Η αγαπημένη δράση της παραδοσιακής και αυθεντικής μεσσηνιακής μαγειρικής εμπειρίας από κυρίες με καταγωγή από την περιοχή, με την υποστήριξη της Miele, επιστρέφει στο Navarino Challenge, προσφέροντας μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία γεμάτη γεύση, συναίσθημα και αυθεντικότητα. Οι μαγείρισσες της Μεσσηνίας μοιράζονται παραδοσιακές συνταγές και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά, φέρνοντας στο προσκήνιο την πλούσια πολιτιστική και διατροφική κληρονομιά του τόπου. Μέσα από ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής και γευστικές δοκιμές, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με την καρδιά της τοπικής παράδοσης, μέσα από την απλότητα και τη φροντίδα της σπιτικής κουζίνας στις προηγμένης τεχνολογίας συσκευές της Miele.

Ταυτόχρονα, θα μπορείς να απολαύσεις μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας κρασιού, σε μια εκλεπτυσμένη δράση που συνδυάζει την ποιότητα της Miele, την κομψότητα της SIXT και τις εκλεκτές ποικιλίες του Κτήματος Άλφα.

Αθλήματα στίβου στην άμμο με τον Περικλή Ιακωβάκη

Μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία για όλη την οικογένεια προσφέρει το Beachathlon powered by Chiquita, στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2025. Πρόκειται για παιχνίδια στίβου στην παραλία, σχεδιασμένα ειδικά για γονείς και παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών, που συνδυάζουν τη χαρά της κίνησης με την ομαδική συμμετοχή και την ευεξία. Τη δράση συντονίζει ο Ολυμπιονίκης και Πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια, Περικλής Ιακωβάκης, μεταφέροντας την εμπειρία του σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, κέφι και δημιουργική άσκηση. Η συμμετοχή στη δράση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει την ποιότητα και την προσωπική καθοδήγηση των συμμετεχόντων.

Ταυτόχρονα, το Chiquita Τουρνουά Padel στο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino φέρνει τη δράση του padel σε ένα από τα πιο σύγχρονα και εντυπωσιακά γήπεδα της περιοχής. Με τη συμμετοχή έμπειρων παικτών και νέων ταλέντων, το τουρνουά προσφέρει μοναδικές στιγμές έντονης ανταγωνιστικότητας, στρατηγικής και αθλητικής αριστείας. Καθώς το padel κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα, αυτή η διοργάνωση προσφέρει την ευκαιρία για όλα τα επίπεδα παικτών να συμμετάσχουν και να ζήσουν την ένταση του παιχνιδιού σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον.

Γνώρισε το Pickleball με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη!

Το Navarino Challenge παρουσιάζει το ταχέως αναπτυσσόμενο άθλημα του Pickleball, με καθοδηγητή τον θρύλο του βόλεϊ Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Μικροί και μεγάλοι θα μάθουν βασικές τεχνικές και θα παίξουν σε πραγματικές συνθήκες, σε μια διασκεδαστική και δυναμική εμπειρία!

Πρώτα βήματα στο τένις για τους μικρούς αθλητές

Το Tennis Induction powered by JYSK προσφέρει την ευκαιρία στους μικρούς αθλητές ηλικίας 6-9 ετών να μυηθούν στον κόσμο του τένις με τη βοήθεια των εξειδικευμένων προπονητών του Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino. Στόχος της δράσης είναι να εξοικειώσει τα παιδιά με τις βασικές τεχνικές του τένις μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες που ενισχύουν τη συντονισμένη κίνηση και την ομαδικότητα. Ένας τέλειος τρόπος για τους νέους αθλητές να ανακαλύψουν το πάθος τους για το τένις και να περάσουν δημιουργικό χρόνο σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μετά το παιχνίδι, χαλάρωσε με κομψότητα στο Après-Tennis Cocktail by Grey Goose Vodka– μια εκλεπτυσμένη εμπειρία που συνδυάζει την αυθεντική απόλαυση με την απαράμιλλη ποιότητα της Grey Goose, της super premium βότκας που ξεχωρίζει για την καθαρότητα και τη γεύση της. Ιδανική επιλογή για να κλείσεις την ημέρα σου στο Navarino Challenge, με signature cocktails που απογειώνουν τη στιγμή.

Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος: Φυσική Δύναμη και Ενυδάτωση για τους Πρωταθλητές του Αύριο

Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, ως Official Water του Navarino Challenge, στέκεται δίπλα στις μικρές ηλικίες, προσφέροντας δροσιά, ενυδάτωση και φυσική αναζωογόνηση στα πιο αγνά τους βήματα. Υποστηρίζοντας τους παιδικούς αγώνες 1χλμ (έως 9 ετών και 10-14 ετών) powered by Βίκος, το νερό από την καρδιά της Ηπείρου ενθαρρύνει τη χαρά της συμμετοχής, της άθλησης και της υγιεινής ζωής, σε μια εμπειρία που συνδέεται με την ευεξία και την κίνηση από τις πιο τρυφερές ηλικίες. Με την παρουσία του Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη, το μήνυμα γίνεται ακόμα πιο δυνατό: το μέλλον ξεκινά με υγεία, ενέργεια και φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος.

@ Navarino Challenge

Εξερευνήστε την πανέμορφη Βοϊδοκοιλιά με ποδήλατο!

Η Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, σε συνεργασία με το Moraitis Outdoors, προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής με το ποδήλατο, περνώντας από καταπληκτικά τοπία και παραλίες, ενώ απολαμβάνουν την εξαιρετική θέα της Βοϊδοκοιλιάς. Η δράση είναι ιδανική για όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου, και συνδυάζει τη σωματική άσκηση με την απόλαυση της φύσης. Με καθοδήγηση από έμπειρους οδηγούς του Moraitis Outdoors, αυτή η ποδηλατική διαδρομή υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία για τους λάτρεις της περιπέτειας και του αθλητισμού.

Ζήσε την εμπειρία του skateboarding!

Με την υποστήριξη της Free Movement Skateboarding, το Navarino Challenge προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα, να μάθουν τεχνικές και να διασκεδάσουν με ασφάλεια, σε ένα περιβάλλον που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και το ομαδικό πνεύμα.

Για τους λάτρεις των watersports, η εμπειρία συνεχίζεται με το Moraitis Watersports που προσφέρει συναρπαστικές δραστηριότητες όπως windsurfing, wakeboard, kitesurfing και πολλά άλλα, με έμπειρους εκπαιδευτές για θαλάσσια δράση και διασκέδαση!

Η αυθεντική γεύση της Μεσσηνίας στο Navarino Challenge

Η Navarino Icons συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Authentic Flavor Partner στο Navarino Challenge, προσφέροντας αυθεντικά παραδοσιακά μεσσηνιακά προϊόντα, από πρώτες ύλες τοπικών παραγωγών και εμπνευσμένα από την πλούσια γαστρονομική παράδοση και ιστορία της Μεσσηνίας. Μέσα από τη συμμετοχή της, η Navarino Icons επιδιώκει να αναδείξει και να προωθήσει την ελληνική μεσογειακή διατροφή, η οποία αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, αναγνωρισμένη για τα πολύτιμα οφέλη της στην υγεία και την ευεξία.

Η Messinian Nest αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό φιλοξενίας που προσφέρει υψηλού επιπέδου διαμονή, μέσα στην αυθεντική φύση της Μεσσηνίας. Είναι το κατάλληλο μέρος για επισκέπτες που αναζητούν χαλάρωση, ησυχία και αυθεντικές εμπειρίες, με φόντο ένα τοπίο που αποπνέει γαλήνη και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Παράλληλα, με την αφοσίωσή του στην υγιεινή και ισχυρή διατροφή, Το Βαζάκι αναλαμβάνει φέτος για πρώτη φορά τον ρόλο του Official Healthy Catering Partner στο Navarino Challenge. Με έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών και την αυθεντική γεύση Το Βαζάκι προάγει έναν ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο ζωής.

Ακόμη, η κορυφαία μεταφορική εταιρεία της Μεσσηνίας i, φροντίζει για την άνετη και ασφαλή μεταφορά των προϊόντων κατά τη διάρκεια του Navarino Challenge, εξυπηρετώντας όλες τις διαδρομές της διοργάνωσης με αξιοπιστία και συνέπεια.

@ Navarino Challenge

Τρέξιμο 1 χλμ. «ΟΛΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ», powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Το Navarino Challenge περιλαμβάνει διαδρομές τρεξίματος που απευθύνονται σε κάθε ηλικία και επίπεδο φυσικής κατάστασης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η συμμετοχική δράση «ΟΛΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ», με τη στήριξη του συλλόγου ΑμεΑ ΔιαφοροΖΩ, προβάλλοντας το μήνυμα της ισότητας και της αποδοχής. Ακόμα, οι συμμετοχές περιλαμβάνουν αγώνες 21,1 χλμ. powered by The North Face, 10 χλμ. powered by Dimello Coffee, 5 χλμ. powered by Miele, ενώ για τους μικρούς φίλους υπάρχουν οι δωρεάν παιδικοί αγώνες 1 χλμ. (για παιδιά 10-14 ετών και έως 9 ετών), powered by Βίκος. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται εύκολα μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής, εδώ.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετέχει και φέτος ως Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής κάλυψης, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα φροντίδας, σε όλες τις διαδρομές του αγώνα.

Μπλουζάκια που συνδυάζουν στυλ και βιωσιμότητα

Τα official shirts της διοργάνωσης παρέχει φέτος η 42Κ Running, το ραγδαία αναπτυσσόμενο ισπανικό brand, που διανέμεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από τη SportAdore. Η 42Κ διαθέτει μεγάλη συλλογή τεχνικών ρούχων και αξεσουάρ από recycled πρώτες ύλες. Έτσι, φέτος οι συμμετέχοντες του Navarino Challenge θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν απόλυτα τεχνικά και sustainable shirts, σε σύγχρονα σχέδια, που επιπλέον φέρουν την παράδοση της περιοχής με το σχέδιο του Γρύπα.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες γίνονται σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Ζήσε ένα αξέχαστο τριήμερο με συναρπαστικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Εξασφάλισε το ολοκληρωμένο πακέτο συμμετοχής και απόλαυσε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στα The Westin Resort Costa Navarino, W Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Platinum Sponsor Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsors είναι οι JYSK, KORRES, Melissa, The North Face και Chiquita.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Official Sports Supplier είναι η 42K.

Bronze Sponsors είναι οι Dimello Coffee, Trace ‘n Chase, Patron και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Οfficial Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Official Healthy Catering Partner είναι Το Βαζάκι.

Official Supporters είναι οι Κτήμα Άλφα, Messinian Spa, Feeju, Εlite Boats, Evenly, Messinia Transfer, SportAdore, Feel Good, Βλάχα, Rania's Flower, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel, Silk Gonos, και Τυροκομείο Μέμμος.

Επίσημη Mπάλα Mπάσκετ είναι η Wilson.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Sustainability Partner είναι η π³ = Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Athletic Partners είναι οι Angelic Yoga Arts, Breath Pilates Studio, F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Free Movement Skateboarding, Giannakis Academy, Joint Athens, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock και Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί Vita N Travel, Humanity Greece.

CSR Partners είναι οι Choose Life, ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ, Dogs’ Voice, Free Movement Skateboarding, HOPEgenesis, Humanity Greece, Karkinaki, Library4All, Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, π³ = Plastic Pollution Prevention, Save Your Hood, The Love Van και Virtus Center for Medical Research.

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές και εκπτώσεις των Discount Partners που ισχύουν κατά τη διάρκεια του event:

https://www.navarinochallenge.com/offers-2025

Το Navarino Challenge πραγματοποιείται του και της ενώ τη και το έχει αναλάβει η .

