ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:07 - 28 Ιουλ 2026

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπορεί ένας σύγχρονος τουριστικός προορισμός να λειτουργεί ως καταφύγιο για τη βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη; Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα της εποχής, ειδικά τώρα εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Στη Μεσσηνία, πάντως, η Costa Navarino επιχειρεί να αποδείξει στην πράξη ότι η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να αλληλοενισχύονται.

Με σταθερό προσανατολισμό στο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, των τοπικών παραδόσεων και της κοινωνίας της Μεσσηνίας, όπως αναφέρει η διοίκηση, ο προορισμός έχει ενσωματώσει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Παράλληλα, επενδύει σε υποδομές και δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής, διατηρώντας αναλλοίωτη την αυθεντική της φυσιογνωμία.

Η βιοποικιλότητα στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης

Το πιο πρόσφατο βήμα αυτής της στρατηγικής είναι το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, το οποίο ξεκίνησε το 2025 και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες καταγραφές χλωρίδας και πανίδας που έχουν πραγματοποιηθεί σε τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα.

Η έρευνα καλύπτει τις περιοχές Navarino Dunes, Navarino Bay και Navarino Hills, εξετάζοντας ένα μωσαϊκό οικοσυστημάτων που περιλαμβάνει παράκτιες ζώνες, υγροτόπους, ρέματα, αιωνόβιους ελαιώνες, τεχνητές λίμνες αλλά και τα γήπεδα γκολφ. Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει η εξειδικευμένη ομάδα της Nature Conservation Consultants (NCC), με επιτόπιες καταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των οικοσυστημάτων σε όλες τις εποχές.

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον οικολογικό πλούτο

Τα ευρήματα των πρώτων δώδεκα μηνών, από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα υψηλό οικολογικό πλούτο της περιοχής. Καταγράφηκε το 25% των ειδών πτηνών που απαντώνται στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων σπάνια, απειλούμενα, μεταναστευτικά και νυκτόβια είδη, όπως ο ήταυρος και ο μπούφος. Παράλληλα, εντοπίστηκαν οκτώ είδη θηλαστικών με σταθερούς πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων ο λαγός και ο σκαντζόχοιρος.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι καταγραφές ερπετών και αμφιβίων, με παρουσία ενδημικών ειδών της Πελοποννήσου, όπως η μεσογειακή χελώνα και η βαλκανική νεροχελώνα, καθώς και πολύτιμων οικοτόπων που αποτελούν κρίσιμες περιοχές αναπαραγωγής.

Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν περισσότεροι από 30 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων οικοτόπων προτεραιότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ η χλωρίδα της περιοχής αντιστοιχεί περίπου στο 9% της συνολικής χλωρίδας της Πελοποννήσου. Το 89% των φυτικών ειδών είναι αυτόχθονα, ενώ καταγράφηκαν ελληνικά και βαλκανικά ενδημικά φυτά, καθώς και δώδεκα προστατευόμενα είδη.

Τα γήπεδα γκολφ ως μέρος του οικοσυστήματος

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας αφορά τον ρόλο των γηπέδων γκολφ. Αντί να λειτουργούν αποκομμένα από το φυσικό περιβάλλον, όπως αναφερέτεται, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου οικοτόπων που υποστηρίζει σημαντική βιοποικιλότητα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι χώροι φιλοξενούν απειλούμενα πτηνά, ενδημικά ερπετά και σταθερούς πληθυσμούς θηλαστικών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ένα μοντέλο για τον τουρισμό του μέλλοντος

Το παράδειγμα της Costa Navarino αναδεικνύει, πάντως, ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Προϋποθέτει ενεργή γνώση, συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και ουσιαστική προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων.

Έτσι, σε μια περίοδο όπου η βιοποικιλότητα αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα, η εμπειρία της Μεσσηνίας δείχνει ότι ο τουρισμός μπορεί να εξελιχθεί σε σύμμαχο της φύσης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει την οικονομική πρόοδο με τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η αειφορία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τον τουρισμό του αύριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης
Ειδήσεις

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση
Ναυτιλία

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών
Οικονομία

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028
Περιβάλλον

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

Σε τροχιά νέου ρεκόρ η φετινή τουριστική σεζόν – Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΣΕΤΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε τροχιά νέου ρεκόρ η φετινή τουριστική σεζόν – Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΣΕΤΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ