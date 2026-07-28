Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Μπορεί ένας σύγχρονος τουριστικός προορισμός να λειτουργεί ως καταφύγιο για τη βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη; Αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα της εποχής, ειδικά τώρα εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Στη Μεσσηνία, πάντως, η Costa Navarino επιχειρεί να αποδείξει στην πράξη ότι η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να αλληλοενισχύονται.

Με σταθερό προσανατολισμό στο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, των τοπικών παραδόσεων και της κοινωνίας της Μεσσηνίας, όπως αναφέρει η διοίκηση, ο προορισμός έχει ενσωματώσει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Παράλληλα, επενδύει σε υποδομές και δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής, διατηρώντας αναλλοίωτη την αυθεντική της φυσιογνωμία.

Η βιοποικιλότητα στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης

Το πιο πρόσφατο βήμα αυτής της στρατηγικής είναι το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, το οποίο ξεκίνησε το 2025 και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες καταγραφές χλωρίδας και πανίδας που έχουν πραγματοποιηθεί σε τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα.

Η έρευνα καλύπτει τις περιοχές Navarino Dunes, Navarino Bay και Navarino Hills, εξετάζοντας ένα μωσαϊκό οικοσυστημάτων που περιλαμβάνει παράκτιες ζώνες, υγροτόπους, ρέματα, αιωνόβιους ελαιώνες, τεχνητές λίμνες αλλά και τα γήπεδα γκολφ. Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει η εξειδικευμένη ομάδα της Nature Conservation Consultants (NCC), με επιτόπιες καταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των οικοσυστημάτων σε όλες τις εποχές.

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον οικολογικό πλούτο

Τα ευρήματα των πρώτων δώδεκα μηνών, από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα υψηλό οικολογικό πλούτο της περιοχής. Καταγράφηκε το 25% των ειδών πτηνών που απαντώνται στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων σπάνια, απειλούμενα, μεταναστευτικά και νυκτόβια είδη, όπως ο ήταυρος και ο μπούφος. Παράλληλα, εντοπίστηκαν οκτώ είδη θηλαστικών με σταθερούς πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων ο λαγός και ο σκαντζόχοιρος.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι καταγραφές ερπετών και αμφιβίων, με παρουσία ενδημικών ειδών της Πελοποννήσου, όπως η μεσογειακή χελώνα και η βαλκανική νεροχελώνα, καθώς και πολύτιμων οικοτόπων που αποτελούν κρίσιμες περιοχές αναπαραγωγής.

Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν περισσότεροι από 30 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων οικοτόπων προτεραιότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ η χλωρίδα της περιοχής αντιστοιχεί περίπου στο 9% της συνολικής χλωρίδας της Πελοποννήσου. Το 89% των φυτικών ειδών είναι αυτόχθονα, ενώ καταγράφηκαν ελληνικά και βαλκανικά ενδημικά φυτά, καθώς και δώδεκα προστατευόμενα είδη.

Τα γήπεδα γκολφ ως μέρος του οικοσυστήματος

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας αφορά τον ρόλο των γηπέδων γκολφ. Αντί να λειτουργούν αποκομμένα από το φυσικό περιβάλλον, όπως αναφερέτεται, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου οικοτόπων που υποστηρίζει σημαντική βιοποικιλότητα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι χώροι φιλοξενούν απειλούμενα πτηνά, ενδημικά ερπετά και σταθερούς πληθυσμούς θηλαστικών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ένα μοντέλο για τον τουρισμό του μέλλοντος

Το παράδειγμα της Costa Navarino αναδεικνύει, πάντως, ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Προϋποθέτει ενεργή γνώση, συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και ουσιαστική προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων.

Έτσι, σε μια περίοδο όπου η βιοποικιλότητα αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα, η εμπειρία της Μεσσηνίας δείχνει ότι ο τουρισμός μπορεί να εξελιχθεί σε σύμμαχο της φύσης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει την οικονομική πρόοδο με τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η αειφορία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τον τουρισμό του αύριο.