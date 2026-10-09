Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 2.569 μονάδες 

Υποχώρηση κατά 2,06% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2568.05 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 2568,05 μονάδες. Με το πετρέλαιο σε τιμές πάνω από τα $100/βαρέλι και τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα κρατικά ομόλογα, τα γαλλικά (στο 5% ο αποδόσεις των 10ετών) και άλλα, οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν μέχρι τις 1.30μμ το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2641 μονάδων. Στη συνέχεια και μέχρι τις δημοπρασίες οι αγοραστές περιόρισαν τις απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,444% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,61%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-3,82%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia (-4,625), η ΓΕΡΚΤΕΡΝΑ (-3,62%), η Κύπρου (-3,52%), η Cenergy (-4,42%), η Optima (-5,25%), η Βιοχάλκο (-6,69%), η ΕΛΧΑ (-6,46%), η ΕΥΔΑΠ (-3,11%), η Metlen (-3,11%) και ο Aktor (-2,56%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Allwyn (+1,05%), η Helleniq Energy (+1,05%), η ΜΟΗ (+1,57%), η SBLK (+1,39%) και η ΕΧΑΕ. Απολογιστικά, 15 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 96 εκείνων που υποχώρησαν. Στις ΗΠΑ η Delta Airlines ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου, ενώ στην Αθήνα η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει στις 12μμ το δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Αυγούστου και το ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου. Στο Euronext Athens, o Γ.Δ. με μεγάλο πτωτικό χάσμα στις 2620 μονάδες, που αποτελεί πλέον ισχυρότατη αντίσταση. Το μόνο παρήγορο είναι ότι αναδύθηκε από τα χαμηλά ημέρας (2541 μονάδες) και έκλεισε αρκετά υψηλότερα, σχεδόν πάνω στην στήριξη των 2569 μονάδων.