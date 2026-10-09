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Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Οκτωβρίου το επενδυτικό σχέδιο των €161,64 εκατ. της ΜΕΒΓΑΛ
Επιχειρήσεις
10:11 - 09 Οκτ 2026

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Οκτωβρίου το επενδυτικό σχέδιο των €161,64 εκατ. της ΜΕΒΓΑΛ

Γιώργος Αλεξάκης

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Σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00, βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο της ΜΕΒΓΑΛ για την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής γιαουρτιού στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 161,64 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ. Με την ονομασία «MEVGAL Dairy Future: Νέα Πρότυπη Εγκατάσταση Γιαουρτιού», το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αυτοματοποιημένης παραγωγικής εγκατάστασης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας.

Τη διαδικασία διαβούλευσης έχει κινήσει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, καλώντας τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις απόψεις τους στο Τμήμα Υποδοχής Επενδύσεων και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης έως την καταληκτική ημερομηνία. Η διαδικασία διενεργείται βάσει του άρθρου 10Α του ν. 4864/2021.

Αίτημα για ένταξη στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, η ΜΕΒΓΑΛ επιδιώκει την υπαγωγή του σχεδίου στο θεσμικό πλαίσιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, με τον χαρακτηρισμό «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας». Παράλληλα, ζητά την αξιοποίηση των προβλεπόμενων κινήτρων για την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και τη χορήγηση επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των επενδυτικών δαπανών.

Νέα μονάδα δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιο

Το έργο αφορά την ανάπτυξη νέας παραγωγικής εγκατάστασης σε όμορο οικόπεδο με το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας, στη θέση Κουφάλια, στον Δήμο Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η επένδυση χωροθετείται σε ιδιόκτητη έκταση συνολικού εμβαδού 113.866,9 τ.μ., στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Περιοχή Ανάπτυξης Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ-Β), ενώ η δραστηριότητα της εγκατάστασης συνδέεται με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα μονάδα αναμένεται να διευρύνει τις παραγωγικές δυνατότητες της ΜΕΒΓΑΛ και να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στις αγορές του εξωτερικού.

Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή και σύγχρονος εξοπλισμός

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει την ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος και την εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας, ζύμωσης και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, με αυτοματοποιημένες γραμμές παστερίωσης και παραγωγής, εργαστηριακές υποδομές ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμό συσκευασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου, μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση οι παραγωγικές διαδικασίες. Η αξιοποίησή τους αποσκοπεί στον περιορισμό των αποκλίσεων, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, επίσης, κατάλληλες υποδομές πρόσβασης και κυκλοφορίας για την ασφαλή διακίνηση οχημάτων και υλικών, καθώς και λειτουργική διάταξη των χώρων παραγωγής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την ιχνηλασιμότητα και την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων, στοιχεία που συνδέονται με την οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

Πού κατευθύνεται ο προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου διαμορφώνεται σε περίπου 161,64 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι βασικές κατηγορίες δαπανών αφορούν την κατασκευή των κτιριακών υποδομών, την προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα

Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση του έργου, τα στοιχεία της διαβούλευσης αναφέρουν ότι η έκταση βρίσκεται σε περιοχή που προορίζεται για την ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης. Με βάση τον δασικό χάρτη, το ακίνητο δεν χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση, ενώ δεν καταγράφεται εντός αυτού παρουσία περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η ευρύτερη περιοχή δεν περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές που υπάγονται στο πλαίσιο του ν. 3937/2011. Η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου Natura 2000 είναι το Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους, σε απόσταση μεγαλύτερη των 9 χλμ. από τη θέση στην οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί η επένδυση.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 10:13
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