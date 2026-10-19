Solidus Securities: Σύσταση «Buy» για τη Metlen με νέα τιμή-στόχο τα 57 ευρώ

Η χρηματιστηριακή εταιρεία Solidus Securities διατηρεί σύσταση «Buy» (Αγορά) για τη μετοχή της Metlen (Metlen Energy & Metals), ορίζοντας την τιμή-στόχο στα 57 ευρώ (στη νεότερη έκθεσή της στις 19 Οκτωβρίου 2026), έναντι προηγούμενου εύρους 45 – 64 ευρώ που είχε ανακοινώσει τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με τη Solidus Securities η METLEN ανακοίνωσε ρεκόρ εξαμήνου και επιβεβαίωσε τους στόχους της. Τους τελευταίους τρεις μήνες πρόσθεσε και σειρά νέων συμφωνιών: δύο συμβόλαια προμήθειας γαλλίου, κοινοπραξία BESS με τη ΔΕΗ και νέες συνεργασίες στην άμυνα. Τις αποτιμούμε ξεχωριστά, με SOTP και τρία σενάρια.

Αποτελέσματα H1 2026:

• Έσοδα €3.987 εκατ. (+11% YoY)

• EBITDA €550 εκατ. (+24%), ιστορικό υψηλό εξαμήνου

• Καθαρά κέρδη €313 εκατ. (+23%), EPS €2,18

• Net debt/EBITDA 1,7x από 3,1x στο FY25

Τα νέα μέτωπα (η δική μας αποτίμηση):

• Γάλλιο: €0,5/μετοχή. Συμβόλαια για 41% της παραγωγής, αλλά μικρή αξία στη βάση μας

• BESS: €0,6/μετοχή, επιπλέον όσων ήδη περιλαμβάνονται στο guidance

• Άμυνα & διάστημα: €2,7/μετοχή, ο μεγαλύτερος νέος μοχλός αξίας

• Σύνολο νέων δραστηριοτήτων: ~€3,7/μετοχή (~7% του fair value)

Η METLEN, σημειώνει η ανάλυση, εκτελεί σωστά το πλάνο της και διευρύνει με αξιόπιστο τρόπο το αφήγημά της: το γάλλιο έχει ήδη αγοραστές σε δύο ηπείρους, το BESS έχει ισχυρό εταίρο και η άμυνα αποκτά παραγωγική βάση και διεθνείς συνεργασίες. Όμως η δική μας αποτίμηση δείχνει ότι τα νέα μέτωπα είναι ενίσχυση και όχι αιτία της επενδυτικής θέσης. Αξίζουν ~€3,7 ανά μετοχή στη βάση μας (7%), με ισχυρή ασυμμετρία προς τα πάνω: €9,8 στο bull και σχεδόν μηδέν στο bear.

Η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στα €49, αρκετά πάνω από τα ~€38 που αναφέρονταν στην προηγούμενη ανάλυσή μας. Η εκτίμησή μας δίνει μεγαλύτερο βάρος (40%) στο θετικό σενάριο, για τους λόγους που εξηγούμε στην ενότητα 5, και καταλήγει σε τιμή-στόχο €57, με upside +16%. Διατηρούμε τη σύσταση BUY. Η τιμή εξαρτάται περισσότερο από τον πολλαπλασιαστή των βασικών δραστηριοτήτων παρά από τα νέα μέτωπα (ενότητα 5.1), και με ισοσκελισμένα βάρη (25/50/25) η αξία θα ήταν €51,5. Θα ξαναδούμε τη θέση με τα στοιχεία Q3, τα νέα συμβόλαια γαλλίου με δημοσιευμένες τιμές και τυχόν ανάθεση έργου άμυνας με οικονομικά στοιχεία.

Βασικά σημεία της ανάλυσης (Solidus Securities):

Σύσταση: Buy (Αγορά)

Τιμή-στόχος: €57,0 (στην κεντρική/base εκτίμηση)

Ανάλυση ανά σενάριο (Bear / Base / Bull):

• Bear Scenario (15% πιθανότητα): Τιμή-στόχος στα €30,5 (EBITDA 2027E στα €1.150 εκατ.)

• Base Scenario (45% πιθανότητα): Τιμή-στόχος στα €50,7 - €57,0 (EBITDA 2027E στα €1.350 εκατ.)

• Bull Scenario (40% πιθανότητα): Τιμή-στόχος στα €74,0 (EBITDA 2027E στα €1.600 εκατ.)

Συνεισφορά επιμέρους δραστηριοτήτων στην εύλογη αξία (Base):

• Βασικές δραστηριότητες: €47,0 ανά μετοχή

• Άμυνα & Διάστημα: €2,7 ανά μετοχή

• BESS (Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας): €0,6 ανά μετοχή

• Γάλλιο: €0,5 ανά μετοχή