Χρηματιστήριο: Στη «μάχη» των 2.600 μονάδων με εισαγόμενες πιέσεις

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 0,39% στη χθεσινή συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2.603,34 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,5 εκατ. ευρώ.

Οι πωλητές επικράτησαν από την έναρξη της συνεδρίασης, με την έκρηξη βίας στη Γαλλία να επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, όπως διαπιστώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή. Οι ρευστοποιήσεις σε τραπεζικές μετοχές και άλλους τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.589 μονάδων, λίγο μετά τις 15:00.

Ωστόσο, οι αγοραστές κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες έως τη διαδικασία των δημοπρασιών, με τη συνδρομή άλλων δεικτοβαρών μετοχών, όπως η ΕΕΕ, η ΜΟΗ και η Jumbo. Την ίδια ώρα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,402%, ενώ οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνταν πτωτικά.

Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες 0,83%, με την ΕΤΕ να υποχωρεί κατά 1,34%. Πτώση σημείωσαν επίσης η Credia κατά 1,61%, η Κύπρου κατά 1,60%, η Optima κατά 1,10%, ο Τιτάν κατά 2,07%, η ΕΛΧΑ κατά 2,44% και το ΔΑΑ κατά 0,96%.

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΕΕΕ με άνοδο 1,15%, η ΜΟΗ με 1,52% και η Jumbo με 0,67%. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Intrakom, ενισχυμένη κατά 4,15%, η Interlife κατά 2,88% και ο ΟΛΠ κατά 0,46%.

Συνολικά, 44 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 55 που υποχώρησαν.

Σήμερα (20/10) ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Capital Maritime, μετά την επιτυχή δημόσια προσφορά (IPO), μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ. Στις ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, οι 3M, GM, Philip Morris, Intuitive Surgical και Netflix ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το εννεάμηνο.

Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, υπό την πίεση της κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία. Παράλληλα, η Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές η μία πλευρά της άλλης. Στο Euronext Athens, ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε τη στήριξη των 2.589 μονάδων, την οποία προς το παρόν διατήρησε.

Επιχειρηματικά νέα

Πειραιώς: Τιμή-στόχο στα 12 ευρώ, με σύσταση «αγορά», δίνει η Goldman Sachs για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς. Η ανάλυση του οίκου, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, προβλέπει αύξηση 7% στα καθαρά έσοδα από τόκους, ενίσχυση του δείκτη CET1 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%.

Τιτάν: Η Citi μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 65 ευρώ, από 70 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (Buy). Σύμφωνα με τον οίκο, το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τις δαπάνες που σχετίζονται με τις εξαγορές, επιβαρύνουν την κερδοφορία του ομίλου.

Metlen: Τιμή-στόχο στα 57 ευρώ ανά μετοχή θέτει η Solidus Securities, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (Buy). Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 16% σε σχέση με την τιμή των 49 ευρώ. Η εκτίμηση βασίζεται σε τρία διαφορετικά σενάρια: 30,5 ευρώ στο απαισιόδοξο σενάριο, με στάθμιση 15%, 50,7 ευρώ στο βασικό, με στάθμιση 45%, και 74 ευρώ στο αισιόδοξο, με στάθμιση 40%.

ΟΛΠ: Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς προχωρά στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.», με αντικείμενο τα logistics και τις επενδύσεις. Στους σκοπούς της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται η συνεργασία και η σύμπραξη με τρίτους, καθώς και η απόκτηση, η διαχείριση και η διάθεση εταιρικών συμμετοχών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές ομολόγων απευθύνεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δρομολογώντας την έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Συν-Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών έχουν οριστεί οι BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca. Ξεκινούν οι συναντήσεις με επενδυτές για την προσφορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior bonds), ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank προχώρησε σε αγορές 1,13 εκατ. μετοχών της εταιρείας.

Cenergy: Στον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας καλωδίων στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ προχωρά η Cenergy. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της μονάδας Hellenic Cables Americas με την εγκατάσταση νέων γραμμών μόνωσης. Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, με στόχο την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», ο οποίος εγκαθίσταται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Θεσσαλονίκη: Στο πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ εντάσσονται δύο σημαντικά σιδηροδρομικά έργα στη Θεσσαλονίκη: ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 24,5 εκατ. ευρώ, και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του λιμανιού, συνολικού προϋπολογισμού 61 εκατ. ευρώ.