Capital Maritime Finance: Πρεμιέρα σήμερα (20/10) στο Χρηματιστήριο με τιμή εκκίνησης €7,50

Στο ταμπλό της Euronext Athens εισέρχεται σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Capital Maritime Finance, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της να έχει προγραμματιστεί για τις 10:30. Αφού οι προσφορές στη δημόσια εγγραφή έφτασαν στα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ η άντληση κεφαλαίων στα 300 εκατ. ευρώ, η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, στο ίδιο επίπεδο με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Euronext Athens, προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά εισάγονται 140 εκατ. κοινές μετοχές της εταιρείας, με χρηματιστηριακό κωδικό «CMFC» και κωδικό ISIN MHY1114L1074. Οι μετοχές εντάσσονται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες».

Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής έχει οριστεί στο ±60%.

Ισχυρή επενδυτική ζήτηση και έκδοση 300 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι η είσοδος της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο ακολουθεί μια δημόσια προσφορά που συγκέντρωσε συνολική ζήτηση 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε στην αύξηση του τελικού μεγέθους της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ. Διατέθηκαν 40 εκατ. νέες μετοχές, με τιμή 7,50 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ανώτατης τιμής προσφοράς 7,68 ευρώ.

Στη διαδικασία συμμετείχαν Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, καθώς και εγχώρια και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια. Μεταξύ των βασικών επενδυτών περιλαμβάνονται σχήματα που συνδέονται με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 1,8 δισ. δολαρίων για 23 νέα πλοία

Η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων για την απόκτηση 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, πάντως, ο στόλος της Capital Maritime Finance αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028. Παράλληλα, οι συμβασιοποιημένες μελλοντικές εισπράξεις από ναυλώσεις ανέρχονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 3,9 δισ. δολάρια, προσφέροντας ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα.

Κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων το 2025 – Το σχέδιο για τα μερίσματα

Για το 2025, ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει ως μη δεσμευτικό στόχο τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με τριμηνιαίες καταβολές μερισμάτων. Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής τελεί υπό την προϋπόθεση των σχετικών εταιρικών αποφάσεων.

Το μήνυμα για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance ενισχύει, συνολικά, πάντως, τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η άντληση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική οδό χρηματοδότησης για επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας.

Άλλωστε, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη δημόσια προσφορά δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών στην Euronext Athens, καθώς και για μεγαλύτερη συμμετοχή Ελλήνων επενδυτών στη χρηματοδότηση του κλάδου.