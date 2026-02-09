Περίοδος μεταγραφών για το ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
12:05 - 09 Φεβ 2026

Περίοδος μεταγραφών για το ΠΑΣΟΚ

Άγγελος Κωβαίος
Σε μία εποχή που η αντιπολίτευση βρίσκεται σε έντονο αναβρασμό, κόμματα διαλύονται ή δημιουργούνται και η ρευστότητα κυριαρχεί, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επιλέγει τις… μεταγραφές, μήπως και κατορθώσει να μείνει στην κατηγορία.

Όπως ανακοινώθηκε με πλήρη επισημότητα, πολλά από τα στελέχη του κόμματος που είχαν μετακινηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να επιστρέψουν, όπως οι Νίκος Μαδεμλής, Μάρκος Μπόλαρης, κ.ά., αλλά και ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα Γιάννης Πανούσης και δεκάδες άλλα στελέχη.

Προς το παρόν πάντως, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προσκαλέσει επισήμως εν ενεργεία βουλευτές (βλ. Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης ή ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης), όμως προεξοφλείται ότι με την πρώτη ευκαιρία και αφορμή θα περάσουν κι αυτοί την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη. Το αν αυτές οι κινήσεις, όμως, είναι επαρκείς για να δώσουν δημοσκοπική και πολιτική ώθηση στο κόμμα, είναι άλλης τάξεως ζήτημα...

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 14:05
