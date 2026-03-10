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Το παιχνίδι του Μακρόν και η απουσία της ΕΕ από την Κύπρο
Ανεμοδείκτης
12:57 - 10 Μαρ 2026

Το παιχνίδι του Μακρόν και η απουσία της ΕΕ από την Κύπρο

Άγγελος Κωβαίος
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Η πρόσφατη τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν στην βάση της Πάφου, έχει προφανή συμβολισμό, αλλά και ουσία.

Είναι αναμφίβολα μία έμπρακτη απόδειξη του υποστηρικτικού ρόλου της Γαλλίας και του ενδιαφέροντός της για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ταυτόχρονα δε, είναι και μία ευκαιρία για τον Μακρόν να δείξει ότι έχει κάποιο ρόλο στο γεωπολιτικό παιχνίδι, έστω και στο τέλος της θητείας του.

Ταυτόχρονα όμως, όλα αυτά φωτίζουν την συνολική απουσία της Ευρώπης, πέραν των μεμονωμένων κρατών που στέλνουν στρατιωτική συνδρομή (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία). Ειδικότερα δε στις περιπτώσεις χωρών όπως οι Βαλτικές, που αναστατώνουν την Ευρώπη για την ρωσική απειλή, η απουσία και η αφωνία τους για την Κύπρο είναι χαρακτηριστική…

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