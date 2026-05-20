Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε σήμερα (20/5) τη συμβιβαστική συμφωνία που επετεύχθη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε: «Καταλήξαμε σε συμφωνία για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας ΕΕ - Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Good news from Strasbourg. We agreed on implementing the #EU-US-trade deal. Europe is delivering on its commitments. More security and stability for our companies. #TurnberryAgreement May 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας, η οποία είχε επιτευχθεί έπειτα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.