Ο Τζίμι Κίμελ σατιρίζει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τα δικά της λόγια

Ο Τζίμι Κίμελ ασχολήθηκε στην εκπομπή του με τις αποκαλύψεις του αμερικανικού Τύπου για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και για να τη σατιρίσει χρησιμοποίησε δικά της λόγια από την περίοδο που η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν παρουσιάστρια στο Fox News.

Ο Κίμελ στάθηκε ιδιαίτερα στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζήτησε από έναν δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει λογαριασμό της στην American Express ύψους 100.000 δολαρίων.

Με βάση το δημοσίευμα ζήτησε χρήματα από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του κινήματος MAGA, πρώην δικηγόρο υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις και πρώην ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστιατορίων Snappy Tomato Pizza.

Ο Κίμελ έσπευσε να σχολιάσει την υπόθεση και το έπραξε συνθέτοντας ένα βίντεο με αποσπάσματα από την παλαιότερη παρουσία της Γκιλφόιλ στο Fox News, όπου εργαζόταν επί σειρά ετών ως τηλεοπτική σχολιάστρια. Σε πολλές τις εμφανίσεις ήταν ιδιαίτερα επικριτική απέναντι σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που απεργούσαν ή διαδήλωναν για καλύτερους μισθούς.

Στα αποσπάσματα, η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, όπως την αποκαλεί ο Κίμελ, ακούγεται να λέει: «Σε κανέναν δεν αρέσουν όσοι ζουν εις βάρος των άλλων» και «Να δίνετε στους ανθρώπους, ξέρετε, ένα χέρι βοήθειας για να σταθούν στα πόδια τους, αντί να τους προσφέρετε απλώς χρήματα».

Σχολιάζοντας την απεργία των εκπαιδευτικών στο Σικάγο, είχε δηλώσει: «Συμπεριφέρονται σαν κακομαθημένα, μικρά παλιόπαιδα, επειδή ανταμείφθηκαν με υψηλότερους μισθούς».

Σε μια άλλη περίπτωση, είχε φωνάξει: «Να πληρώνετε μόνοι σας τους λογαριασμούς σας, να δουλεύετε σκληρά, να βρείτε δουλειά ως σερβιτόροι ή οτιδήποτε άλλο».

Θυμίζουμε επιπλέον, πως σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση και τη δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας, η Γκιλφόιλ είχε εκφράσει σκληρή κριτική για τους Έλληνες, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «χαραμοφάηδες», «τεμπέληδες» και «τζαμπατζήδες»

Η υποκρισία που της καταλόγισε ο Κίμελ δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, το οποίο ξέσπασε σε γέλια.

Ακολούθως, ο παρουσιαστής σχολίασε:

«Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην Κίμπερλι, έχει πολλά έξοδα. Θέλω να πω, μόνο για το eyeliner πρέπει να ξοδεύει περίπου 30.000 δολάρια τον μήνα. Τα fillers χειλιών δεν είναι φθηνά. Κοστίζει πολλά χρήματα να μοιάζεις με έναν απογοητευμένο βάτραχο.

»Ξέρετε κάτι; Πράγματι, έτσι μοιάζει. Αυτή η γυναίκα μεταμορφώνεται σωματικά σε μια μασκότ της εναλλακτικής Δεξιάς, τον Pepe the Frog».

Και πρόσθεσε:

«Μην ανησυχείς, Κιμ. Όταν σε απολύσουν και σε αναγκάσουν να επιστρέψεις στην πατρίδα σου, έχουμε μια ωραία πράσινη λίμνη με καθρεφτισμένα νερά για να ζήσεις μέσα της».

Ο μονόλογος του Κίμελ έκλεισε με ένα τελευταίο ειρωνικό σχόλιο:

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έλεγα αυτό. Ο Ντον Τζούνιορ μπορεί τελικά να ήταν ο έξυπνος της σχέσης».