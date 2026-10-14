Capital: Μια ειδική περίπτωση στο Χρηματιστήριο

Η ναυτιλία μπορεί να είναι ο πιο γοητευτικός κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι όμως ένας κλάδος με έντονη κυκλικότητα και επηρεάζεται είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, από ένα πλήθος παραγόντων και από ξαφνικά, απρόβλεπτα γεγονότα. Συνήθως οι μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών, δεν είναι για τους μη ειδικούς παίκτες, απαιτούν άλλη κατανόηση του ρίσκου που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Η μετοχή της Capital Maritime Finance Corporation, του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Οι εφοπλιστικοί κύκλοι τη θεωρούν “ομόλογο”, διότι είναι δομημένη με ένα τρόπο διαφορετικό από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες.



Τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρείας είναι ότι όλα τα πλοία που διαθέτει ήδη και που έχει προγραμματίσει να παραλάβει το 2027, έχουν κλεισμένα συμβόλαια με συμφωνημένα ναύλα. Αυτό σημαίνει ότι τα μελλοντικά έσοδα για αρκετά χρόνια, είναι δεδομένα και δεν κινδυνεύει από τις ακραίες διακυμάνσεις στη ναυλαγορά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι σκοπεύει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης να μοιράζει ως μέρισμα το 60-70% των κερδών της. Θα είναι δηλαδή μια μετοχή με μεγάλη μερισματική απόδοση, μια μετοχή εισοδήματος. Το τρίτο είναι πως όλα τα πλοία της είναι ολοκαίνουργια αφού η μέση ηλικία τους είναι μικρότερη από ένα έτος. Το τέταρτο είναι ότι τα πλοία είναι μεταφοράς container και συνήθως αυτή η κατηγορία πλοίων έχει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα από ότι τα τάνκερ και τα χύδην φορτίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τόσο οι άνθρωποι της ναυτιλίας, όσο και οι άνθρωποι των ναυτιλιακών τμημάτων των τραπεζών, τη χαρακτηρίζουν”ομόλογο”.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι και αυτή, όπως και όλες οι άλλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, δεν αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των αγορών. Όμως στο βαθμό που είναι δυνατόν μια εξέλιξη να προβλεφθεί, αυτή η ναυτιλιακή εταιρεία θεωρείται πολύ πιο ασφαλής από άλλες ναυτιλιακές που είναι εισηγμένες στα διεθνή χρηματιστήρια.

Αυτό δικαιολογεί και τις τοποθετήσεις με πολύ σημαντικά ποσά των έμπειρων επενδυτών και πολύ μεγάλων επιχειρηματιών (Ευάγγελος Μυτιληναίος 20 εκατ. Ευρώ, Σωκράτης Κόκκαλης 20 εκατ. Ευρώ, Γιάννης Βαρδινογιάννης 15 εκατ. Ευρώ και Γιώργος Περιστέρης 15 εκατ. Ευρώ) που κάλυψαν ήδη με προσωπικά τους χρήματα ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας εγγραφής.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές δεκαετίες, απαγορευόταν η εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, ακριβώς εξαιτίας των αστάθμητων παραγόντων που επηρέαζαν την τιμή των μετοχών τους. Τώρα, η Capital είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγεται αποκλειστικά και μόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο και το κάνει με ένα τρόπο που εξασφαλίζει για τους επενδυτές της τη μεγίστη δυνατή προστασία από τα κύματα της ναυτιλιακής αγοράς.