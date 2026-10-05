«Λεξικό–Οδηγός Επενδυτών» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε το «Λεξικό–Οδηγό Επενδυτών», μια ολοκληρωμένη έκδοση χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους πολίτες ένα αξιόπιστο, εύχρηστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο για την κατανόηση των επενδύσεων και της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών.

Η έκδοση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντικό άξονα του πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού της. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των επενδυτών λειτουργούν συμπληρωματικά προς την εποπτεία της αγοράς, συμβάλλοντας στην προστασία του επενδυτικού κοινού, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στην αποτελεσματικότερη και ομαλότερη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Το «Λεξικό–Οδηγός Επενδυτών» περιλαμβάνει περίπου 300 λήμματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τις βασικές αρχές των επενδύσεων έως τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τη λειτουργία των αγορών, τη σχέση κινδύνου και απόδοσης, τη διαφοροποίηση, τις επενδυτικές στρατηγικές, καθώς και έννοιες που συνδέονται με την προστασία του επενδυτή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση σύνθετων χρηματοοικονομικών εννοιών με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο, χωρίς να χάνεται η επιστημονική τους ακρίβεια. Στόχος είναι η έκδοση να αποτελέσει ένα πρακτικό σημείο αναφοράς όχι μόνο για όσους ήδη συμμετέχουν στις αγορές, αλλά και για νέους επενδυτές, φοιτητές και, ευρύτερα, για κάθε πολίτη που επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα τον σύγχρονο επενδυτικό κόσμο.

Τη συγγραφή του έργου ανέλαβε ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Νικόλαος Φίλιππας, με πολυετή επιστημονική, διδακτική και συγγραφική εμπειρία στα πεδία των επενδύσεων, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε: «Η προστασία του επενδυτικού κοινού δεν εξαντλείται στην αποτελεσματική εποπτεία και στη διασφάλιση της διαφάνειας των αγορών. Ενισχύεται ουσιαστικά όταν οι ίδιοι οι επενδυτές διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις επιλογές τους και να αξιολογούν τους κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το νέο Λεξικό–Οδηγός αποτελεί ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και χρηστικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή Νικόλαο Φίλιππα για την εξαιρετική επιστημονική δουλειά, την ποιότητα και την πληρότητα με τις οποίες προσέγγισε ένα τόσο εκτεταμένο και απαιτητικό έργο».

Από την πλευρά του, ο συγγραφέας του Οδηγού, Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας, ανέφερε: «Στον σημερινό κόσμο η πρόσβαση στις επενδύσεις είναι ευκολότερη από ποτέ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου εύκολη και η κατανόησή τους. Η γνώση αποτελεί την πρώτη γραμμή προστασίας του επενδυτή. Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε σύνθετες χρηματοοικονομικές έννοιες σε κατανοητή και πρακτικά χρήσιμη γνώση, δημιουργώντας ένα εργαλείο που μπορεί να συνοδεύει τον πολίτη στις επενδυτικές του αποφάσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρα Βασιλική Λαζαράκου, για την εμπιστοσύνη και τη σταθερή υποστήριξή της, καθώς και τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Μιχαήλ Φέκκα και τη Β΄ Αντιπρόεδρο κα Αναστασία–Νατάσα Στάμου. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στα στελέχη της Επιτροπής για την άψογη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου».

Με τη νέα αυτή έκδοση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζει τις δράσεις της για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια μιας πιο ενημερωμένης και υπεύθυνης επενδυτικής κουλτούρας. Γιατί η καλύτερη προστασία του επενδυτή ξεκινά από τη γνώση, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.