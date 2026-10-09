Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους

Πιο αναλυτικά:

Η Ευρώπη Holdings ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της απόφασης περί επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά ποσού 0,31 ευρώ ανά μετοχή, η ημερομηνία αποκοπής, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ως εξής:

Από την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Euronext Athens με την τελική ονομαστική αξία των €0,26 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,31 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Χρηματιστηρίου, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της CREDIABANK ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από τη Διεύθυνση Θεματοφυλακής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) της CREDIABANK μετά την ολοκλήρωση της κατά νόμο νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Κατόπιν των ως άνω κεφαλαιακών μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 38.162.283,38 ευρώ και διαιρείται σε 146.778.013 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ εκάστης.