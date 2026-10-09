ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή
Ανακοινώσεις
18:23 - 09 Οκτ 2026

Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 18.6.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά ποσού €0,31 ανά μετοχή, ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 2.10.2026 Ανακοίνωσης περί Συμπλήρωσης του Οικονομικού Ημερολογίου, ότι, δυνάμει της από 2.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση της απόφασης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίσθηκαν η ημερομηνία αποκοπής, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ως εξής:

hold_578b9ccc8a252733.png

Ως εκ τούτου, από την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Euronext Athens με την τελική ονομαστική αξία των €0,26 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,31 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Χρηματιστηρίου, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από τη Διεύθυνση Θεματοφυλακής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) της CREDIABANK μετά την ολοκλήρωση της κατά νόμο νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω επιστροφή κεφαλαίου απορρέει από την από 18.6.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η περαιτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,31 από €0,26 σε €0,57, ενώ η ταυτόχρονη ισόποση μείωση πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,31, από €0,57 σε €0,26, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά ποσού €0,31 ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4548/2018.

Η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, εγκρίθηκε και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19.6.2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6087291, δυνάμει της υπ’ αριθ. 4124488ΑΠ/19.06.2026 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατόπιν των ως άνω κεφαλαιακών μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €38.162.283,38 και διαιρείται σε 146.778.013 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,26 εκάστης.

Το Χρηματιστήριο Euronext Athens την 8.10.2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους συνολικού ποσού €45.501.184,03, ήτοι ποσού €0,31 ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους
Ανακοινώσεις

Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»
Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»

Ευρώπη Holdings: Αύξηση 12,09% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2026
Ανακοινώσεις

Ευρώπη Holdings: Αύξηση 12,09% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2026

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:45

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:22

Saudi Aramco: Επιστρέφει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη – Ανάσα για τα διυλιστήρια τον Νοέμβριο

Πολιτική
09/10/2026 - 19:01

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:57

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:50

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες για να διώξει από τη Fed τη Λίζα Κουκ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:48

Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:39

Bloomberg για Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο «λογαριασμός» για τις ζημιές των επενδυτών

Πολιτική
09/10/2026 - 18:31

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:25

Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 18:23

Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:16

Αυστρία: Συνελήφθησαν τέσσερις Ουκρανοί ως ύποπτοι για κατασκοπεία - Ανάμεσα τους δύο δημοσιογράφοι

Πολιτική
09/10/2026 - 18:06

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:05

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 78% των Αμερικανών επιρρίπτει ευθύνες στον Τραμπ για την ακρίβεια

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 17:56

Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:52

Ινδία: «Βαθιά προσβλητικές» οι δηλώσεις Βανς για τους μετανάστες

Σχόλια Αγοράς
09/10/2026 - 17:49

Euronext Athens: Τρίτη διαδοχική πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,93%

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:40

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:28

Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:27

Motor Oil: Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που τραυματίστηκαν βαριά

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:24

Γερμανία: Διεκδικεί να διατηρήσει τη θέση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Υγεία
09/10/2026 - 17:19

Θεοδωρικάκος: Οι συνάνθρωποί μας που νίκησαν τον καρκίνο δικαιούνται ισότιμη νέα αρχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:18

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης ταυτότητας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 17:16

Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 17:05

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το sell-off στις μετοχές AI – Στο επίκεντρο η OpenAI

Εργασιακά
09/10/2026 - 16:55

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 16:51

«Καρφιά» Μυτιληναίου κατά Κομισιόν: Οδηγεί τα δευτερογενή χυτήρια αλουμινίου σε απόγνωση

Οικονομία
09/10/2026 - 16:51

Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο 66,5% του ΑΕΠ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία

Πολιτική
09/10/2026 - 16:39

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Οικονομία
09/10/2026 - 16:33

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:32

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου: Ο τυφώνας Ησαΐας «παγώνει» το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ