Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή

Η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 18.6.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά ποσού €0,31 ανά μετοχή, ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 2.10.2026 Ανακοίνωσης περί Συμπλήρωσης του Οικονομικού Ημερολογίου, ότι, δυνάμει της από 2.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση της απόφασης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίσθηκαν η ημερομηνία αποκοπής, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ως εξής:

Ως εκ τούτου, από την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Euronext Athens με την τελική ονομαστική αξία των €0,26 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,31 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Χρηματιστηρίου, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από τη Διεύθυνση Θεματοφυλακής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) της CREDIABANK μετά την ολοκλήρωση της κατά νόμο νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω επιστροφή κεφαλαίου απορρέει από την από 18.6.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η περαιτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,31 από €0,26 σε €0,57, ενώ η ταυτόχρονη ισόποση μείωση πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,31, από €0,57 σε €0,26, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά ποσού €0,31 ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4548/2018.

Η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, εγκρίθηκε και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19.6.2026, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6087291, δυνάμει της υπ’ αριθ. 4124488ΑΠ/19.06.2026 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατόπιν των ως άνω κεφαλαιακών μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €38.162.283,38 και διαιρείται σε 146.778.013 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,26 εκάστης.

Το Χρηματιστήριο Euronext Athens την 8.10.2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους συνολικού ποσού €45.501.184,03, ήτοι ποσού €0,31 ανά μετοχή.