Κύμα οργής στην Ευρώπη για την ακρίβεια – Οι αγορές σε συναγερμό

Οι βίαιες εικόνες του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία και οι διαδηλώσεις που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη προκαλούν έντονη ανησυχία, τόσο στις αγορές όσο και στο πολιτικό σκηνικό, ενόψει των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων της επόμενης χρονιάς. Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Γαλλία.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν το Σάββατο (17/10) στους δρόμους του Μιλάνου, του Τορίνο και της Μπολόνια, ενώ στην Πορτογαλία εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν σε καταυλισμούς διαμαρτυρίας για το στεγαστικό πρόβλημα. Στο Βέλγιο σημειώθηκαν συλλήψεις, έπειτα από εβδομάδες απεργιών και σποραδικών επεισοδίων.

Στην Ιρλανδία, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων σχεδόν 20 ετών, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών. Είχαν προηγηθεί, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κινητοποιήσεις με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων.

Τα αίτια των διαμαρτυριών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην Πορτογαλία, στο επίκεντρο βρίσκεται η στεγαστική κρίση, ενώ στη Γαλλία οι αντιδράσεις συνδέονται με τις ανησυχίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, όλες οι κινητοποιήσεις φαίνεται να συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο: τη διογκούμενη κοινωνική δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τη δυσκολία των πολιτών να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα μεγαλύτερες δημοσιονομικές πιέσεις, καθώς καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος και να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων, την ώρα που οριστικοποιούν τους προϋπολογισμούς της επόμενης χρονιάς.

Και αυτή η εξίσωση δεν αφήνει ανεπηρέαστες τις αγορές. Οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων σημείωσαν νέα άνοδο το πρωί, ενώ το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι της στερλίνας από τον Μάιο του 2025.

Γαλλία: Το πολιτικό αδιέξοδο τροφοδοτεί την ανησυχία των αγορών

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας έχει εκτινάξει το κόστος δανεισμού της χώρας. Το πρόβλημα για το Παρίσι είναι ότι, προς το παρόν, δεν διαφαίνεται κάποια λύση στις πολιτικές και οικονομικές εκκρεμότητες που προκαλούν τόσο έντονη νευρικότητα στους επενδυτές.

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν περίπου έξι μήνες, τα πολιτικά κόμματα έχουν περιορισμένα κίνητρα να δεσμευτούν σε δύσκολες και ενδεχομένως αντιδημοφιλείς αποφάσεις, παρότι πολλοί θεωρούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι αναγκαίες για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών.

Οι πολιτικές συνέπειες των βίαιων επεισοδίων του Σαββατοκύριακου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, η αναταραχή ενδέχεται να ενισχύσει τη Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει οικοδομήσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της παρουσίας πάνω στην υπόσχεση για αυστηρότερη αντιμετώπιση της ανομίας και αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Πριν από το χθεσινοβραδινό τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων, η Λεπέν απευθύνθηκε στους πολίτες μέσω βίντεο στο YouTube, από το γραφείο της, με τη γαλλική σημαία να δεσπόζει στο φόντο. Σήμερα, ο Μακρόν βρίσκεται εκτός Γαλλίας, πραγματοποιώντας επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ιταλία: Έκτακτη σύσκεψη υπό τη σκιά των επεισοδίων

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκαλεί σήμερα έκτακτη σύσκεψη με αξιωματούχους ασφαλείας, μετά τις βίαιες εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο Μιλάνο.

Με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να εισέρχονται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο, ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις θα διαχειριστούν την κλιμάκωση των κοινωνικών αντιδράσεων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Το διακύβευμα είναι διπλό: από τη μία πλευρά, η συγκράτηση της κοινωνικής έντασης και η αντιμετώπιση της ακρίβειας· από την άλλη, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά δοκιμάζονται και οι πολιτικές ισορροπίες γίνονται ολοένα πιο εύθραυστες.

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής δυσαρέσκειας, δημοσιονομικών πιέσεων και πολιτικής αβεβαιότητας — με τις κάλπες να πλησιάζουν και τις αγορές να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη με αυξημένη ανησυχία.