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17:02 - 05 Οκτ 2026

Wall Street: Νευρικότητα στις αγορές με φόντο ομόλογα, επιτόκια της Fed και πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom

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Μικρές μεταβολές καταγράφουν τη Δευτέρα 5/10 οι αμερικανικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενόψει της δημοσιοποίησης των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 64 μονάδες ή 0,1%. Ο S&P 500 σημειώνει οριακή άνοδο, ενώ αντίστοιχα κινείται και ο Nasdaq Composite.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύεται κατά 2 μονάδες βάσης, στο 5,30%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αυξάνεται κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,663%. Και οι δύο αποδόσεις έχουν εκτιναχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε υψηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα οδηγήσει τη Fed να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαία μονάδα τον περασμένο μήνα. Οι επενδυτές θα έχουν την Τετάρτη μια πιο αναλυτική εικόνα για το σκεπτικό πίσω από την απόφαση, όταν η Fed θα δημοσιοποιήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα τη Δευτέρα. Τα futures του Brent υποχωρούν κατά 0,6%, στα 101,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται στα 89,60 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση περίπου 1,6%.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τη Δευτέρα τα στοιχεία του Institute for Supply Management για τη δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών.

Οι μετοχές προέρχονται από μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από την απότομη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και από μια απροσδόκητα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση, η οποία περιόρισε τις ανησυχίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed αυτόν τον μήνα. Τα στοιχεία παρείχαν κάποια ανακούφιση στις αγορές, μετά από μια εβδομάδα πιέσεων που προκάλεσε η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων.

«Παρά τον αυξανόμενο κατάλογο των αντίθετων ανέμων, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα υψηλότερα επιτόκια, οι παγκόσμιες μετοχές έχουν ενισχυθεί περίπου 12% από τις αρχές του έτους και βρίσκονται λίγο κάτω από τα ιστορικά υψηλά», έγραψε η στρατηγική αναλύτρια της Citi, Beata Manthey.

«Το γεγονός ότι οι αγορές διατηρούν αυτή τη σχετική ηρεμία σημαίνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των μετοχών θα αποδειχθούν ανθεκτικά στις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές αναταράξεις ή θα χρειαστεί τελικά μια διόρθωση, ώστε οι τιμές των μετοχών να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το υφιστάμενο επίπεδο κινδύνου; Παρότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, προς το παρόν εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι οι αγορές επιδεικνύουν ανθεκτικότητα», σημείωσε.

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