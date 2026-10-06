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Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές με φόντο τα νέα ρεκόρ στη Wall Street
Χρηματιστήρια
09:02 - 06 Οκτ 2026

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές με φόντο τα νέα ρεκόρ στη Wall Street

Reporter.gr Newsroom

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Μικτή εικόνα παρουσίασαν την Τρίτη οι ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές ακολουθούν τη νέα άνοδο της Wall Street σε ιστορικά υψηλά, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και οι επόμενες κινήσεις της Fed.

Ειδικότερα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,29% την Τρίτη, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,23%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,53%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,95%, ενώ η αγορά της ηπειρωτικής Κίνας παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας για τη Χρυσή Εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα. Τα futures του Brent υποχώρησαν κατά 1,9%, κλείνοντας στα 100,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε περίπου 1,8%, στα 89,43 δολάρια το βαρέλι. Την Τρίτη, το πετρέλαιο κινείτο ελαφρώς ανοδικά.

Παράλληλα, τα futures των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, μετά την άνοδο του Nasdaq Composite σε νέο ιστορικό υψηλό.

Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,11%, ενώ τα futures του Dow Jones σημείωσαν άνοδο 76 μονάδων ή 0,15%. Τα futures του Nasdaq-100 ενισχύθηκαν κατά 0,15%.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο περίπου 1%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και σε επίπεδο ρεκόρ στο κλείσιμο. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά περίπου 90 μονάδες ή 0,2%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,7%.

Οι μετοχές που συνδέονται με την τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κατέγραψαν σημαντικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η SpaceX ενισχύθηκε περισσότερο από 7%, ενώ η Nvidia και η Tesla σημείωσαν άνοδο άνω του 2% η καθεμία. Η Meta Platforms και η Microsoft ενισχύθηκαν περισσότερο από 1%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε εκ νέου επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002, ξεπερνώντας το 5,3%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε επίσης κάποια στιγμή το 5,7%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

«Οι αγορές ομολόγων παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα τις τελευταίες έξι εβδομάδες», ανέφερε σε σημείωμά της προς πελάτες η Λίζα Σάλετ, επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management. Ως παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάσταση αυτή ανέφερε ένα ενδεχομένως νέο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής της Fed, την οικονομική ανάπτυξη και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

«Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η τεκμαρτή ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα έχει αυξηθεί, η περίοδος των έξι εβδομάδων δεν έχει φτάσει στα ακραία επίπεδα που αποτέλεσαν καταλύτη για την πτωτική αγορά μετοχών του 2022», έγραψε η Σάλετ.

Οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη και ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στην απόφαση των αξιωματούχων της Fed να αυξήσουν τα επιτόκια.

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