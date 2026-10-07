Πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές νέα δοκιμασία για τα ομόλογα

Ελαφρώς χαμηλότερα κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη (7/10), καθώς η επενδυτική εμπιστοσύνη έδειξε σημάδια κόπωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν λόγω της απειλής καταιγίδας στον Κόλπο του Μεξικού και της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Οι απώλειες ήταν γενικευμένες στις βασικές αγορές της περιοχής: ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,76% στις 70.150 μονάδες, ο ASX της Αυστραλίας έχασε 0,09% στις 8.727,7 μονάδες, ο Kospi της Νότιας Κορέας βυθίστηκε 1,98% στις 6.083,9 μονάδες, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες 0,75%, στις 24.134 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,5%, με το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη να ηγούνται των απωλειών. Ωστόσο, ο δείκτης παρέμενε ενισχυμένος κατά 0,9% από την αρχή του μήνα. Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Η εικόνα στην Ασία ήρθε μετά τη νέα άνοδο της Wall Street. Ο S&P 500 σημείωσε την Τρίτη νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενος περίπου 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,4%, επίσης σε επίπεδο-ρεκόρ. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 0,5%.

Στις ασιατικές συναλλαγές, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 0,9%, στα 90,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε κατά 1%, στα 101,58 δολάρια. Η άνοδος των τιμών ήρθε καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τους πιθανούς περιορισμούς στην προσφορά λόγω της καταιγίδας που κατευθυνόταν προς τις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές της Βόρειας Αμερικής, αλλά και τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έναντι της αύξησης των προμηθειών αργού από τη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα γαλλικά ομόλογα, μετά την πρόσφατη έντονη πίεση που δέχθηκαν. Τα futures υποχώρησαν ελαφρώς στις ασιατικές συναλλαγές, περιορίζοντας μέρος της ανάκαμψης της προηγούμενης ημέρας, μετά τις δηλώσεις της Marine Le Pen υπέρ περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν την Τρίτη κατά περισσότερο από 11 μονάδες βάσης, ενώ το spread μεταξύ των γαλλικών OAT και των γερμανικών Bund, το οποίο είχε φτάσει σχεδόν στις 160 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα, περιορίστηκε στις 132 μονάδες βάσης.

«Το μέγεθος της κίνησης είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι οι εκλογές του 2027 απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες και η επιδείνωση των δημοσιονομικών δεδομένων της Γαλλίας δεν είναι κάτι καινούργιο», δήλωσε η Laura Cooper, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομικής πιστωτικής ανάλυσης και παγκόσμιων επενδύσεων στη Nuveen.

«Αυτό που έχει αλλάξει είναι η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, γεγονός που καθιστά τους επενδυτές λιγότερο πρόθυμους να αγνοήσουν αυτές τις ευπάθειες», πρόσθεσε.

Οι νέες ανησυχίες των επενδυτών επηρέασαν και το ευρώ, το οποίο υποχώρησε κατά 0,3%, στα 1,1229 δολάρια.

Στο επίκεντρο οι αμερικανικές δημοπρασίες ομολόγων

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3,8 μονάδες βάσης, στο 5,307%, στις ασιατικές συναλλαγές, ενόψει της δημοπρασίας 10ετών τίτλων αργότερα την ίδια ημέρα και της δημοπρασίας 30ετών ομολόγων την Πέμπτη.

Οι δημοπρασίες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό δείκτη για το βάθος της ζήτησης των επενδυτών για το αμερικανικό δημόσιο χρέος. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων είχαν φτάσει τη Δευτέρα σε υψηλό 24 ετών, καθώς από τα τέλη Αυγούστου βρισκόταν σε εξέλιξη ένα επίμονο sell-off, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος.

Με απώλειες το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών

Στο ευρωπαϊκό ταμπλό, οι πιέσεις εντείνονται από το ξεκίνημα της συνεδρίασης. Ο DAX χάνει 0,83% στις 25.238,87 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,49% στις 10.492,03 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται 0,61% χαμηλότερα στις 7.816,83 μονάδες, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,78% στις 19.294,4 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 1,08% στις 50.706,50 μονάδες.