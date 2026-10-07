ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές νέα δοκιμασία για τα ομόλογα
Χρηματιστήρια
10:52 - 07 Οκτ 2026

Πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές νέα δοκιμασία για τα ομόλογα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ελαφρώς χαμηλότερα κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη (7/10), καθώς η επενδυτική εμπιστοσύνη έδειξε σημάδια κόπωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν λόγω της απειλής καταιγίδας στον Κόλπο του Μεξικού και της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Οι απώλειες ήταν γενικευμένες στις βασικές αγορές της περιοχής: ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,76% στις 70.150 μονάδες, ο ASX της Αυστραλίας έχασε 0,09% στις 8.727,7 μονάδες, ο Kospi της Νότιας Κορέας βυθίστηκε 1,98% στις 6.083,9 μονάδες, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες 0,75%, στις 24.134 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,5%, με το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη να ηγούνται των απωλειών. Ωστόσο, ο δείκτης παρέμενε ενισχυμένος κατά 0,9% από την αρχή του μήνα. Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Η εικόνα στην Ασία ήρθε μετά τη νέα άνοδο της Wall Street. Ο S&P 500 σημείωσε την Τρίτη νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενος περίπου 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,4%, επίσης σε επίπεδο-ρεκόρ. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 0,5%.

Στις ασιατικές συναλλαγές, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 0,9%, στα 90,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε κατά 1%, στα 101,58 δολάρια. Η άνοδος των τιμών ήρθε καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τους πιθανούς περιορισμούς στην προσφορά λόγω της καταιγίδας που κατευθυνόταν προς τις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές της Βόρειας Αμερικής, αλλά και τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έναντι της αύξησης των προμηθειών αργού από τη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα γαλλικά ομόλογα, μετά την πρόσφατη έντονη πίεση που δέχθηκαν. Τα futures υποχώρησαν ελαφρώς στις ασιατικές συναλλαγές, περιορίζοντας μέρος της ανάκαμψης της προηγούμενης ημέρας, μετά τις δηλώσεις της Marine Le Pen υπέρ περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν την Τρίτη κατά περισσότερο από 11 μονάδες βάσης, ενώ το spread μεταξύ των γαλλικών OAT και των γερμανικών Bund, το οποίο είχε φτάσει σχεδόν στις 160 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα, περιορίστηκε στις 132 μονάδες βάσης.

«Το μέγεθος της κίνησης είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι οι εκλογές του 2027 απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες και η επιδείνωση των δημοσιονομικών δεδομένων της Γαλλίας δεν είναι κάτι καινούργιο», δήλωσε η Laura Cooper, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομικής πιστωτικής ανάλυσης και παγκόσμιων επενδύσεων στη Nuveen.

«Αυτό που έχει αλλάξει είναι η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, γεγονός που καθιστά τους επενδυτές λιγότερο πρόθυμους να αγνοήσουν αυτές τις ευπάθειες», πρόσθεσε.

Οι νέες ανησυχίες των επενδυτών επηρέασαν και το ευρώ, το οποίο υποχώρησε κατά 0,3%, στα 1,1229 δολάρια.

Στο επίκεντρο οι αμερικανικές δημοπρασίες ομολόγων

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3,8 μονάδες βάσης, στο 5,307%, στις ασιατικές συναλλαγές, ενόψει της δημοπρασίας 10ετών τίτλων αργότερα την ίδια ημέρα και της δημοπρασίας 30ετών ομολόγων την Πέμπτη.

Οι δημοπρασίες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό δείκτη για το βάθος της ζήτησης των επενδυτών για το αμερικανικό δημόσιο χρέος. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων είχαν φτάσει τη Δευτέρα σε υψηλό 24 ετών, καθώς από τα τέλη Αυγούστου βρισκόταν σε εξέλιξη ένα επίμονο sell-off, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος.

Με απώλειες το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών

Στο ευρωπαϊκό ταμπλό, οι πιέσεις εντείνονται από το ξεκίνημα της συνεδρίασης. Ο DAX χάνει 0,83% στις 25.238,87 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,49% στις 10.492,03 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται 0,61% χαμηλότερα στις 7.816,83 μονάδες, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,78% στις 19.294,4 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 1,08% στις 50.706,50 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

Ρούμπιο: Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» και «απαραίτητος σύμμαχος» των ΗΠΑ
Πολιτική

Ρούμπιο: Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» και «απαραίτητος σύμμαχος» των ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική
Οικονομία

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Πετρέλαιο: Οι επιθέσεις των Χούθι ξαναβάζουν φωτιά στην αγορά
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι επιθέσεις των Χούθι ξαναβάζουν φωτιά στην αγορά

Άνοδος στις ευρωαγορές με «οδηγό» τις μετοχές υγείας
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές με «οδηγό» τις μετοχές υγείας

Ουκρανία: Οι παραδόσεις πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντισταθμίζουν τις απώλειες της Ρωσίας στα διυλιστήρια
Ειδήσεις

Ουκρανία: Οι παραδόσεις πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντισταθμίζουν τις απώλειες της Ρωσίας στα διυλιστήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:26

Μία δήλωση - έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά

Εμπορεύματα
07/10/2026 - 13:26

Κοντά στα $101 το Brent – Τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού απειλεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:18

Νόμπελ Χημείας για την αποκάλυψη του μυστηρίου της ασύμμετρης χημείας

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:12

Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Ομόλογα
07/10/2026 - 12:56

Τρίμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν €500 εκατ. με αυξημένη απόδοση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/10/2026 - 12:51

Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032

Επιχειρήσεις
07/10/2026 - 12:48

Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:48

ΟΑΣΘ: 96 ελεγκτές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/10/2026 - 12:44

Συσκευασία δώρου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:38

Κίνα: Αυξάνει για 23ο μήνα τα αποθέματα χρυσού εν μέσω πτώσης των τιμών

Πολιτική
07/10/2026 - 12:31

Χρηστίδης: Πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι εκτός πραγματικότητας

Magazino
07/10/2026 - 12:28

Στο... σφυρί το εμβληματικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη «Λάμψη»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:24

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 12:20

Chevron: «Θα ήταν λάθος» ένα αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ

Πολιτική
07/10/2026 - 12:11

Χατζηδάκης: Στηρίζουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας «χωρίς φανφάρες και σαπουνόφουσκες»

Πολιτική
07/10/2026 - 12:04

Καραμανλής: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» – Αιχμές για Τουρκία και Δύση

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:50

Σεισμική ακολουθία στην Κάσο: Οκτώ δονήσεις με τη μεγαλύτερη στα 4,1 Ρίχτερ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
07/10/2026 - 11:45

Αύξηση τζίρου 8,6% στο εξάμηνο – Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για διψήφια ανάπτυξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/10/2026 - 11:38

Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026 με πρωταγωνιστή το νέο e VITARA

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:37

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:21

Στην Κροατία ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της MED9 - Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Οικονομία
07/10/2026 - 11:17

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:08

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης

Σχόλια Αγοράς
07/10/2026 - 10:59

Χρηματιστήριο: Το βλέμμα σταθερά στις τράπεζες - Profit taking μετά το διήμερο ράλι

Ειδήσεις
07/10/2026 - 10:59

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Χρηματιστήρια
07/10/2026 - 10:52

Πιέσεις στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές νέα δοκιμασία για τα ομόλογα

Πολιτική
07/10/2026 - 10:49

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/10/2026 - 10:42

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα

Αυτοδιοίκηση
07/10/2026 - 10:36

Μώραλης για «Καραϊσκάκης»: Θα αριθμεί 53.000 θέσεις - Τη σεζόν 2029-2030 η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο

Πολιτική
07/10/2026 - 10:36

Ρούμπιο: Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» και «απαραίτητος σύμμαχος» των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ