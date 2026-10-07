Στο κόκκινο οι Ευρωπαϊκές αγορές: Ομόλογα και πετρέλαιο έφεραν ισχυρές πιέσεις

Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 7/10 οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, διακόπτοντας το ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων. Η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές της ενέργειας, ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και οδήγησε σε περιορισμό της έκθεσης σε assets υψηλότερου κινδύνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1%, στις 630,25 μονάδες, καταγράφοντας έντονη διόρθωση μετά το υψηλό σχεδόν μίας εβδομάδας που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το κλίμα ήταν αρνητικό στις περισσότερες μεγάλες αγορές της Ευρώπης. Ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 1,41%, στις 25.091,34 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 1,22%, στις 7.769,21 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε με απώλειες 0,79%, στις 10.458,50 μονάδες.

Ισχυρότερες πιέσεις καταγράφηκαν στις αγορές της περιφέρειας. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 2,51%, υποχωρώντας στις 49.972,25 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 19.118,00 μονάδες, με πτώση 1,68%.

Στο επίκεντρο οι αποδόσεις των ομολόγων

Βασικός παράγοντας πίεσης για τις μετοχές ήταν η νέα άνοδος των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος. Η επανέναρξη των πωλήσεων σε κρατικούς τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας επανέφερε την απόδοση του γαλλικού 10ετούς κοντά στο 4,82%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου κινήθηκε σε υψηλό 24 ετών.

Η άνοδος του κόστους χρήματος ενισχύει τις ανησυχίες για υψηλότερο κόστος εταιρικού δανεισμού, ενώ παράλληλα ασκεί πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν τα διαφορετικά επενδυτικά στοιχεία.

Παράλληλα, το spread των γαλλικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών Bunds, τα οποία θεωρούνται επενδυτικό καταφύγιο, διευρύνθηκε κατά περίπου 11 μονάδες βάσης, έπειτα από δύο συνεδριάσεις αποκλιμάκωσης.

Τα γαλλικά ομόλογα εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027, εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Παρά τις περικοπές που περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός που παρουσίασε η κυβέρνηση Λεκορνί τις προηγούμενες ημέρες, οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν ενδείξεις ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν στην πράξη χωρίς να οδηγήσουν σε νέα πολιτική αστάθεια.

«Είναι σαφές ότι η αγορά τιμωρεί τη Γαλλία για το επίπεδο του χρέους της», δήλωσε η Ανίκα Γκούπτα, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας της WisdomTree Europe.

Στήριξη από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα κινήθηκαν οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, με τη Renault, τη Stellantis και τη Volkswagen να ξεχωρίζουν.

Η άνοδος του κλάδου συνδέθηκε με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε προσδοκίες για μεγαλύτερη προστασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των κινεζικών κατασκευαστών.

Στο μικροσκόπιο τα εταιρικά κέρδη

Παρά την έντονη διόρθωση των ευρωπαϊκών μετοχών, οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εισηγμένων για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι στο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και στις αυξημένες τιμές των εισροών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, τα κέρδη των εταιρειών που συμμετέχουν στον Stoxx 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 19,4% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο. Η εξέλιξη των εταιρικών αποτελεσμάτων αναμένεται να δώσει στους επενδυτές σημαντικές ενδείξεις για το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους δανεισμού και ακριβότερων εισροών.