Wall: «Φρένο» στους δείκτες από τις εκρηκτικές αποδόσεις των ομολόγων – Στο 5,36% το 10ετές

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη 7/10, καθώς οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων συνεχίστηκαν, οδηγώντας τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε απώλειες 341 μονάδων, ή 0,66% στις 51.179,87 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε 0,22% στις 7.801,77 μονάδες. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε επίσης πτώση 0,22% στις 27.538,691 μονάδες.

Οι επενδυτές ανησύχησαν καθώς η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε την Τετάρτη στο 5,365%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ανήλθε επίσης στο 5,732%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2002.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στη συνέχεια από το υψηλό της ημέρας, μετά την «ισχυρή» δημοπρασία κατά την οποία το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών διέθεσε ομόλογα 10ετούς διάρκειας ύψους 39 δισ. δολαρίων. Η αποκλιμάκωση της απόδοσης, η οποία αργότερα κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητη, βοήθησε τις μετοχές να περιορίσουν τις απώλειές τους.

Ο Μπιλ Μερτς, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών στην U.S. Bank Asset Management, σημείωσε ότι ο δείκτης κάλυψης της δημοπρασίας (bid-to-cover) και η συμμετοχή των έμμεσων αγοραστών ήταν «αρκετά ισχυρά».

«Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτά τα σχετικά υψηλά επίπεδα αποδόσεων σε σύγκριση με όσα είχαν συνηθίσει οι επενδυτές τα τελευταία 15 έως 20 χρόνια, αλλά χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτοτελώς», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη δημοπρασία «ισχυρή».

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι αναμένουν αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

«Όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής μετά την τρέχουσα συνεδρίαση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι μια ακόμη αύξηση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν πιθανότατα κατάλληλη έως το τέλος του έτους», αναφέρεται στα πρακτικά.

Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν, ωστόσο, ότι προσεγγίζουν κάθε συνεδρίαση χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και ότι οι μελλοντικές κινήσεις θα εξαρτηθούν από τα νέα οικονομικά στοιχεία, τις επιπτώσεις τους στις προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων.

Η άνοδος των αποδόσεων επηρέασε βασικούς κλάδους της αγοράς. Οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δανειοδοτική δραστηριότητα. Οι μετοχές της Goldman Sachs και της Citigroup υποχώρησαν σχεδόν 2%, ενώ Bank of America, Wells Fargo και JPMorgan σημείωσαν απώλειες περίπου 1% η καθεμία.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι τεχνολογικές μετοχές, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της CrowdStrike υποχώρησε σχεδόν 4%, ενώ οι Palo Alto Networks και Meta Platforms σημείωσαν απώλειες άνω του 3% και 2%, αντίστοιχα.

«Με τα επιτόκια στα επίπεδα που βρίσκονται και δεδομένης της ανόδου που έχουμε δει, θεωρώ εύλογο να πούμε ότι το περιθώριο λάθους έχει περιοριστεί όσον αφορά τα κέρδη», δήλωσε στο CNBC ο Μάικ Ντίξον, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών της Horizon Investments. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα εταιρικά κέρδη θα μπορούσαν «να συνεχίσουν να οδηγούν την αγορά υψηλότερα».

«Το επίπεδο των αποδόσεων φαίνεται απολύτως δικαιολογημένο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αμελητέο», σημείωσε.

Παρά την τελευταία άνοδο των αποδόσεων, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εμφανίζονται «πολύ καλά αγκυροβολημένες», σύμφωνα με τον Ντίξον. «Αν το 10ετές άρχιζε να αυξάνεται επειδή οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αποσταθεροποιούνταν, τότε η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ανεξέλεγκτη», ανέφερε.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου κινήθηκαν την Τετάρτη λίγο κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές Brent σημείωσαν οριακή άνοδο, γύρω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Οι κινήσεις αυτές συνέπεσαν με την επανέναρξη της ανόδου των αποδόσεων, οι οποίες είχαν παρουσιάσει ανάσα στην προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά επανήλθαν σε πολυετή υψηλά.

Ο S&P 500 είχε κλείσει την Τρίτη πάνω από τις 7.800 μονάδες για πρώτη φορά, με πρωταγωνιστές τις μετοχές των εταιρειών παραγωγής chips.