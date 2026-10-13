Βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία, μακροοικονομικές ανησυχίες: Τι δείχνει η νέα έρευνα της BofA για την Ευρώπη

Η νέα έρευνα της Bank of America καταγράφει αυξημένες προσδοκίες για την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών, με τους Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους διεθνείς επενδυτές. Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την κερδοφορία των εταιρειών κρατούν τις αγορές σε επιφυλακτική στάση.

Σύμφωνα με την έρευνα European Fund Manager Survey της Bank of America, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2026, το καθαρό 44% των ερωτηθέντων προσδοκά άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών τον επόμενο ένα έως τρεις μήνες. Ωστόσο, η εκτιμώμενη ανοδική προοπτική σε ορίζοντα 12 μηνών έχει περιοριστεί στο 4,53%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αναμενόμενη αύξηση 6,09% στα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε δωδεκάμηνη βάση.

Παράλληλα, το 38% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα σημειώσουν μέτρια υπεραπόδοση έναντι των αμερικανικών στους επόμενους 12 μήνες. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί πλέον την πιο συχνή απάντηση, παίρνοντας τη θέση της προσδοκίας για παρόμοια πορεία των δύο αγορών.

Η εικόνα διαφέρει αισθητά ανάμεσα σε Ευρωπαίους και διεθνείς επενδυτές. Σε καθαρή βάση, το 23% των διεθνών επενδυτών δηλώνει ότι θα κρατούσε μειωμένη έκθεση στις ευρωπαϊκές μετοχές, με την πιο αρνητική ένδειξη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Ταυτόχρονα, το καθαρό 8% έχει ήδη υποεπενδύσει στην Ευρώπη.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης και αυξημένες απαιτήσεις από την κερδοφορία

Η έρευνα δείχνει και υποχώρηση των προσδοκιών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το καθαρό ποσοστό των επενδυτών που προβλέπει ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρώπη τους επόμενους 12 μήνες διαμορφώνεται στο 22%, από 39% προηγουμένως.

Επιπλέον, το 66% των ερωτηθέντων αναμένει ότι τα υψηλά επιτόκια θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα (higher for longer). Οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν αντιστραφεί, με το καθαρό 3% να περιμένει υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ το καθαρό 44% εκτιμά ότι το επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι υψηλότερο σε έναν χρόνο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρική κερδοφορία γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής των χρηματιστηρίων. Το 56% των επενδυτών θεωρεί ότι οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη είναι ο βασικός παράγοντας που θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω άνοδο. Ωστόσο, το 50% πιστεύει ότι οι θετικές αναθεωρήσεις θα περιοριστούν σε λίγους κλάδους, κάτι που δείχνει πιο επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η εικόνα αυτή αντιστρέφει εκείνη του προηγούμενου μήνα, όταν το 43% των συμμετεχόντων προσδοκούσε ευρύτερη διάχυση των αναθεωρήσεων στην αγορά.

Προβάδισμα για τις κυκλικές μετοχές και την τεχνολογία

Σε επίπεδο κλάδων, η αισιοδοξία για τις κυκλικές μετοχές ενισχύεται σημαντικά. Το καθαρό 41% των επενδυτών περιμένει υπεραπόδοση των μετοχών αυτών, το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο. Παρά την αισιοδοξία, η τοποθέτηση παραμένει επιλεκτική, αφού μόλις επτά κλάδοι εμφανίζουν συνολικά αυξημένη στάθμιση στα χαρτοφυλάκια.

Η τεχνολογία βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων, με καθαρό ποσοστό υπερεπένδυσης 28%, ενώ κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των πιο πολυσύχναστων επενδυτικών τοποθετήσεων, με ποσοστό 31%. Στον αντίποδα, το λιανικό εμπόριο παραμένει ο κλάδος με τη μεγαλύτερη υποεπένδυση, στο καθαρό 47%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας της υγείας. Αν και το 16% των επενδυτών εκτιμά ότι ο κλάδος, μαζί με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα συγκαταλέγεται στους πιο αποδοτικούς, η καθαρή στάθμιση παραμένει αρνητική στο 3%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2025. Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, εμφανίζουν καθαρή υπερεπένδυση 22% και αναδεικνύονται ως η πιο πολυσύχναστη επενδυτική επιλογή, με ποσοστό 38%.

Ισπανία στο επίκεντρο, ιστορικά υψηλή επιφυλακτικότητα για τη Γαλλία

Σε επίπεδο στρατηγικής, οι διαχειριστές προτιμούν μετοχές υψηλής ποιότητας, τίτλους με ενισχυόμενη δυναμική (Rising Momentum), μετοχές αξίας (Value) έναντι ανάπτυξης (Growth) και εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Γεωγραφικά, η Ισπανία συγκεντρώνει τις πιο θετικές προσδοκίες, με το καθαρό 28% των επενδυτών να δηλώνει ότι θα κρατούσε αυξημένη έκθεση στην ισπανική αγορά τους επόμενους 12 μήνες, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2018. Αντίθετα, η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της επιφυλακτικότητας, με το καθαρό 56% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι θα κρατούσε μειωμένη έκθεση στη γαλλική αγορά, ιστορικό υψηλό για τον συγκεκριμένο δείκτη.

Οι πολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας: το 63% των επενδυτών θεωρεί τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και τον εκλογικό κύκλο του 2027 ως τον σημαντικότερο πολιτικό κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Συνολικά, η έρευνα της Bank of America περιγράφει μια ευρωπαϊκή αγορά όπου η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία συνυπάρχει με αυξανόμενες μακροοικονομικές ανησυχίες και μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. Τα εταιρικά κέρδη, οι αποφάσεις της ΕΚΤ και οι πολιτικές εξελίξεις αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για τη μελλοντική πορεία των αγορών.