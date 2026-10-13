Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε ο S&P 500 την Τρίτη 13/10, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών, ενώ πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές εταιρειών κατασκευής τσιπ μνήμης, μετά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε νωρίτερα η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,02%, στις 7.805,45 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,15%, στις 27.204,38 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 180,45 μονάδες ή 0,35%, κλείνοντας στις 51.670,10 μονάδες. Στο υψηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχυόταν κατά περισσότερες από 460 μονάδες.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των τραπεζών

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων. Ωστόσο, η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026. Η μετοχή της έκλεισε με απώλειες 0,9%.

Η Wells Fargo υποχώρησε κατά 3%, καθώς τα αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο παρουσίασαν μικτή εικόνα, ενώ η Goldman Sachs έχασε 0,2%, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

«Οι τράπεζες εξακολουθούν να ανακοινώνουν ισχυρά αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι ότι οι προσδοκίες ήταν υψηλές, και οι αυξημένες προσδοκίες αποτελούν κίνδυνο για τις εταιρείες συνολικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων», δήλωσε η Ρεμπέκα Γουόλσερ, επικεφαλής επενδύσεων της Walser Wealth Management.

Η μετοχή της UnitedHealth υποχώρησε κατά 0,2%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του ασφαλιστικού ομίλου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα πρώτα εταιρικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαμορφώσουν το κλίμα για την τρέχουσα περίοδο ανακοινώσεων, καθώς οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, οι αναλυτές εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πιέσεις στις μετοχές τσιπ μνήμης

Αρνητικό κλίμα επικράτησε στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τσιπ μνήμης, μετά τη βουτιά 5,5% που κατέγραψε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου.

Οι πιέσεις αποδόθηκαν στις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, αλλά και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Αυτή την εβδομάδα, η κινεζική CXMT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα νέο, ισχυρότερο τσιπ.

Το Roundhill Memory ETF (DRAM) υποχώρησε περισσότερο από 3%, ενώ η μετοχή της SK hynix σημείωσε πτώση 3%. Η Seagate Technology έχασε σχεδόν 1%, η Western Digital υποχώρησε κατά 1,6% και η Micron Technology κατέγραψε απώλειες άνω του 3%. Η Sandisk έκλεισε με πτώση 0,3%.

Οριακά κέρδη για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στη διάρκεια της ημέρας καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές αύξησης της προσφοράς ρωσικών ενεργειακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, ενώ οι ανησυχίες για τη σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι περιόρισαν τις απώλειες. Οριακά, όμως, στη συνέχεια έκλεισαν με κέρδη. Πιο αναλυτικά, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent έκλεισε με άνοδο 0,83%, στα 106,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 0,86%, στα 95,05 δολάρια.