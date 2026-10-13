ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης
Χρηματιστήρια
23:23 - 13 Οκτ 2026

Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε ο S&P 500 την Τρίτη 13/10, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών, ενώ πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές εταιρειών κατασκευής τσιπ μνήμης, μετά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε νωρίτερα η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,02%, στις 7.805,45 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,15%, στις 27.204,38 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 180,45 μονάδες ή 0,35%, κλείνοντας στις 51.670,10 μονάδες. Στο υψηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχυόταν κατά περισσότερες από 460 μονάδες.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των τραπεζών

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων. Ωστόσο, η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026. Η μετοχή της έκλεισε με απώλειες 0,9%.

Η Wells Fargo υποχώρησε κατά 3%, καθώς τα αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο παρουσίασαν μικτή εικόνα, ενώ η Goldman Sachs έχασε 0,2%, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

«Οι τράπεζες εξακολουθούν να ανακοινώνουν ισχυρά αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι ότι οι προσδοκίες ήταν υψηλές, και οι αυξημένες προσδοκίες αποτελούν κίνδυνο για τις εταιρείες συνολικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων», δήλωσε η Ρεμπέκα Γουόλσερ, επικεφαλής επενδύσεων της Walser Wealth Management.

Η μετοχή της UnitedHealth υποχώρησε κατά 0,2%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του ασφαλιστικού ομίλου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα πρώτα εταιρικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαμορφώσουν το κλίμα για την τρέχουσα περίοδο ανακοινώσεων, καθώς οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, οι αναλυτές εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πιέσεις στις μετοχές τσιπ μνήμης

Αρνητικό κλίμα επικράτησε στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τσιπ μνήμης, μετά τη βουτιά 5,5% που κατέγραψε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου.

Οι πιέσεις αποδόθηκαν στις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, αλλά και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Αυτή την εβδομάδα, η κινεζική CXMT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα νέο, ισχυρότερο τσιπ.

Το Roundhill Memory ETF (DRAM) υποχώρησε περισσότερο από 3%, ενώ η μετοχή της SK hynix σημείωσε πτώση 3%. Η Seagate Technology έχασε σχεδόν 1%, η Western Digital υποχώρησε κατά 1,6% και η Micron Technology κατέγραψε απώλειες άνω του 3%. Η Sandisk έκλεισε με πτώση 0,3%.

Οριακά κέρδη για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στη διάρκεια της ημέρας καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές αύξησης της προσφοράς ρωσικών ενεργειακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, ενώ οι ανησυχίες για τη σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι περιόρισαν τις απώλειες. Οριακά, όμως, στη συνέχεια έκλεισαν με κέρδη. Πιο αναλυτικά, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent έκλεισε με άνοδο 0,83%, στα 106,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 0,86%, στα 95,05 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών
Χρηματιστήρια

Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών

Μεικτά αποτελέσματα για τις αμερικανικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο – Ποιες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις
Ειδήσεις

Μεικτά αποτελέσματα για τις αμερικανικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο – Ποιες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall: Πιέσεις από πετρέλαιο και τεχνολογικές μετοχές ενόψει κρίσιμης εβδομάδας για τις αγορές
Χρηματιστήρια

Wall: Πιέσεις από πετρέλαιο και τεχνολογικές μετοχές ενόψει κρίσιμης εβδομάδας για τις αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/10/2026 - 23:30

Προβλήματα και για τους Τούρκους με τον Αμερικανό πρέσβη: Έχει υπερβεί τα όρια

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 23:23

Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης

Εργασιακά
13/10/2026 - 23:10

Κεραμέως: Στις Βρυξέλλες για την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής

Ναυτιλία
13/10/2026 - 23:00

Στενό του Ορμούζ: Πλήγματα σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιο

Ειδήσεις
13/10/2026 - 22:52

Φοιτητές: Με αντίσκοινα στο Σύνταγμα για στέγη και κόστος διαβίωσης

Ειδήσεις
13/10/2026 - 22:30

Κακοκαιρία: «Λουκέτο» σε σχολεία και σχολές ΔΥΠΑ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Σποράδες την Τετάρτη 14/10

Αυτοδιοίκηση
13/10/2026 - 22:20

Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

Ειδήσεις
13/10/2026 - 22:15

ΔΥΠΑ: Κλειστές οι Εκπαιδευτικές Δομές των Περιφερειών Ευβοίας και Δωδεκανήσου για προληπτικούς λόγους αύριο 14/10

Πολιτική
13/10/2026 - 22:10

Αποπομπή Γκίλφοϊλ: Τα πυρά από την αντιπολίτευση για τις εξελίξεις και η σιωπή της κυβέρνησης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13/10/2026 - 22:05

ΙΕΛΚΑ: Στα €26 δισ. η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπωλείου – Οι διατροφικές αλλαγές

Magazino
13/10/2026 - 21:52

Γιατί το «να να να να» των παιδιών μας εκνευρίζει τόσο πολύ; Η ψυχολογία πίσω από το πιο γνωστό πείραγμα

Ειδήσεις
13/10/2026 - 21:48

Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη σε τρεις ημέρες για απειλές κατά του Ντόναλντ Τουσκ

Πολιτική
13/10/2026 - 21:40

Τσίπρας από Κρήτη: «Αποτυχία της κυβέρνησης» πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,40 ευρώ

Εκλογές ΗΠΑ
13/10/2026 - 21:26

Τραμπ: Με «τεράστιο μειονέκτημα» οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Οικονομία
13/10/2026 - 21:00

Πιτσιλής: Το 2024 ανταλλάχθηκαν διεθνώς πληροφορίες για 171 εκ. λογαριασμούς, με κεφάλαια €13 τρισ.

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
13/10/2026 - 20:50

Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:48

Τζος Χακ: Ο διπλωμάτης που αναλαμβάνει προσωρινά την θέση της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Magazino
13/10/2026 - 20:46

Baby Room Ideas: Πώς να φτιάξετε ένα βρεφικό δωμάτιο που θα μεγαλώνει μαζί με το παιδί

Πολιτική
13/10/2026 - 20:37

Πηγές ΥΠΕΞ για Λιβύη: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί – Δεν πρόκειται για νέα Ρηματική Διακοίνωση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:26

Εξάρχου για Γκιλφόιλ: Καθοριστική η συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 20:15

Ευρωαγορές: Τεχνολογία και LVMH οδήγησαν σε μικρές απώλειες τους δείκτες

Magazino
13/10/2026 - 19:59

Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer – Ποια επαγγέλματα προτιμούν οι νέοι

Πολιτική
13/10/2026 - 19:55

Opinion Poll: Στο 30,3% η ΝΔ – Προβάδισμα 14,4 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Ναυτιλία
13/10/2026 - 19:41

Piraeus Container Terminal: Περισσότερα κέρδη με λιγότερα εμπορευματοκιβώτια

Ειδήσεις
13/10/2026 - 19:35

Αλβανία: Φοιτητές εναντίον Ράμα - Άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία στα Τίρανα

Πολιτική
13/10/2026 - 19:30

Τα 13 βασικά σημεία της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
13/10/2026 - 19:15

Φον ντερ Λάιεν: Οι 5 προτεραιότητες της ΕΕ για το μεταναστευτικό

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 18:56

Alpha Bank: Διάθεση 140.300 μετοχών στο πλαίσιο του Stock Options Plan

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:52

Ο Τραμπ... απαρνείται την Γκιλφόιλ για να μην χρεωθεί το πολιτικό κόστος

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:51

Τουρκία: Επαναφέρει την απαίτηση για άδεια στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ