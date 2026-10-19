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Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
16:39 - 19 Οκτ 2026

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Η Wall Street σημειώνει ανοδικές τάσεις τη Δευτέρα (19/10), καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις τεχνολογικές μετοχές, μετά το κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας που συνδέθηκε με ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,11% στις 51.947,02 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,58% στις 7.703,23 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 1,11% στις 26.429,70 μονάδες.

Η μετοχή της Intel ενισχύεται περισσότερο από 3%, μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από αναλυτές της JPMorgan. Η CoreWeave, ένας από τους βασικούς παρόχους υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει άνοδο 6%, μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της από την Goldman Sachs. Την προηγούμενη εβδομάδα, η μετοχή είχε καταγράψει βουτιά άνω του 25% - τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της από τον Νοέμβριο του 2025 – εν μέσω ανησυχιών για το υψηλό επίπεδο δανεισμού της εταιρείας. Οι Advanced Micro Devices (AMD) και Micron Technology ενισχύονται επίσης κατά περίπου 3% η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τα τέλη Ιουνίου. Ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 4,5%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τεσσάρων εβδομάδων. Ο κλάδος της τεχνολογίας στον S&P 500 υποχώρησε επίσης περισσότερο από 6%, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, ο κλάδος της τεχνολογίας ήταν εκείνος που δέχθηκε τις μεγαλύτερες καθαρές ρευστοποιήσεις παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα, με τα hedge funds να προχωρούν στις μεγαλύτερες πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών που έχουν καταγραφεί ποτέ, ως ποσοστό των θέσεών τους.

Οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής δυναμικής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο, μετά από δημοσίευμα του CNBC, το οποίο επικαλέστηκε πηγές σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα της Anthropic ανήλθαν σε 16,8 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο. Παρότι το ποσό αυτό είναι αυξημένο από τα 11,6 δισ. δολάρια του δεύτερου τριμήνου, προκάλεσε προβληματισμό στους επενδυτές σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων, καθώς συνεχίζονται οι τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, αυτή την εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες, όπως η Meta Platforms και η Tesla. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτά θα προσφέρουν στήριξη στις αγορές και θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 16:52
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