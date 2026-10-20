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Ευρωαγορές: Οριακές απώλειες παρά την πτώση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Χρηματιστήρια
20:10 - 20 Οκτ 2026

Ευρωαγορές: Οριακές απώλειες παρά την πτώση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom

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Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 20/10 οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη, καθώς οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν στάθηκε αρκετή για να ενισχύσει ουσιαστικά την επενδυτική διάθεση, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στο Παρίσι και στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στις 638,64 μονάδες, με πτώση 0,14%, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από περιορισμένες διακυμάνσεις και απουσία σαφούς ανοδικής τάσης.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχώρησε κατά 0,05%, στις 25.306,77 μονάδες, εμφανίζοντας οριακές απώλειες. Αντίθετα, στο Παρίσι, ο CAC 40 κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών, υποχωρώντας κατά 0,38% στις 7.838,49 μονάδες. Στο αρνητικό κλίμα για τη γαλλική αγορά εξακολουθούν να συμβάλλουν η πολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, εν μέσω της πρόσφατης κλιμάκωσης των κοινωνικών αναταραχών.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,29%, στις 10.733,00 μονάδες. Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 0,03%, στις 49.071,37 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη σημείωσε άνοδο 0,28%, στις 19.092,40 μονάδες.

Υποχώρηση των τιμών ενέργειας μετά το ράλι

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, μετά το ισχυρό ανοδικό ράλι των προηγούμενων ημερών.

Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε προς τα 106 δολάρια το βαρέλι, απομακρυνόμενη από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών. Η κίνηση συνδέθηκε με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για νέα διπλωματική πρωτοβουλία από το Κατάρ και το Πακιστάν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφηκε και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Τα συμβόλαια του ολλανδικού δείκτη TTF κινήθηκαν προς τα 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μετά την προηγούμενη άνοδο πάνω από τα 90 ευρώ, επίπεδο που είχε να καταγραφεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση, οι ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης παραμένουν. Τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου και οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να εντείνουν την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών και τους κινδύνους ενόψει του χειμώνα.

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