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Wall: Άλμα 530 μονάδων για Dow με καύσιμο τα εταιρικά κέρδη και την πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:31 - 20 Οκτ 2026

Wall: Άλμα 530 μονάδων για Dow με καύσιμο τα εταιρικά κέρδη και την πτώση του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom

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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε την Τρίτη 20/10, καθώς μια σειρά θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου αντιστάθμισαν τις πιέσεις που είχαν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 529,85 μονάδες ή 1,02%, κλείνοντας στις 52.495,88 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,28%, στις 7.712,57 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε οριακά κατά 0,02%, στις 26.424,82 μονάδες.

Σημαντική ώθηση στον Dow Jones έδωσαν οι μετοχές της 3M, παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων και ειδών ασφαλείας, οι οποίες σημείωσαν άνοδο άνω του 5%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων υψηλότερων των προσδοκιών και την αναβάθμιση των προβλέψεων της εταιρείας για το σύνολο του έτους. Οι μετοχές της αεροδιαστημικής και αμυντικής εταιρείας Northrop Grumman ενισχύθηκαν επίσης κατά περισσότερο από 4%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου κερδών.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με πτώση 1,8%, στα 101,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 0,7%, στα 108,79 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία συνοδεύτηκε και από πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καταγράφηκε καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να πιέζουν την αγορά

Το τελευταίο διάστημα, οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση εξαιτίας των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως λόγω των ερωτημάτων σχετικά με το ύψος του δανεισμού και τη μελλοντική ζήτηση.

Το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνθηκε νωρίτερα την Τρίτη, όταν η νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Elice κατέγραψε πτώση άνω του 30% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο. Οι αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τρίτη, μετά την άνοδο των αμερικανικών μετοχών στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ απώλειες σημειώθηκαν και στη νοτιοκορεατική αγορά.

Ωστόσο, ορισμένες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανέκαμψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Western Digital ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, ενώ η Seagate Technology σημείωσε άνοδο άνω του 2%. Οι μετοχές των CoreWeave και Marvell Technology κατέγραψαν κέρδη άνω του 1% η καθεμία.

Ο S&P 500 είχε κλείσει σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα, ενώ ο Nasdaq Composite είχε ενισχυθεί περισσότερο από 1%. Η άνοδος αυτή σηματοδότησε ανάκαμψη μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, όταν εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον αυξανόμενο δανεισμό των εταιρειών που επενδύουν μεγάλα ποσά στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών

«Για μεγάλο μέρος της φετινής χρονιάς, η αγορά ήταν διατεθειμένη να παραβλέπει τα υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να τα δικαιολογούν. Την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε αυτή τη σχέση να αρχίζει να δοκιμάζεται», δήλωσε ο Τζέικ Μπίχαν, επικεφαλής κεφαλαιαγορών της Direxion.

Όπως πρόσθεσε, οι μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών υπολογιστικού νέφους (hyperscalers) αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι εκτιμήσεις των εταιρειών σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων (ROI), τις δαπάνες για κέντρα δεδομένων και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2027 θα έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, μεγαλύτερη σημασία από τα ίδια τα βασικά μεγέθη των αποτελεσμάτων», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 23:38
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