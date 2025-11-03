Μεταποίηση ευρωζώνης: Στασιμότητα λόγω αδύναμης ζήτησης τον Οκτώβριο

Στάσιμη παρέμεινε η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον περασμένο μήνα, με τις νέες παραγγελίες να μένουν στα ίδια επίπεδα και τον αριθμό των εργαζομένων να μειώνεται, παρότι η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται για όγδοο συνεχή μήνα.

Πιο αναλυτικά, η τελική μέτρηση του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της HCOB για τη μεταποίηση της S&P Global, επιβεβαίωσε την προκαταρκτική μέτρηση του Οκτωβρίου στο επίπεδο του 50, ακριβώς δηλαδή στο σημείο που διαχωρίζει τις περιοχές ανάπτυξης και συρρίκνωσης.

«Στον μεταποιητικό τομέα της ευρωζώνης, μπορούμε στην καλύτερη περίπτωση να μιλήσουμε για ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο οικονομικής ανάκαμψης», δήλωσε ο Σίρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της HCOB (εμπορική τράπεζα του Αμβούργου).

Η παραγωγή αυξήθηκε οριακά για όγδοο συνεχόμενο μήνα, αλλά δείχνοντας περιορισμένη δυναμική, στις 51 μονάδες, μετά τις 50,9 του Σεπτεμβρίου. Οι νέες παραγγελίες παρέμειναν υποτονικές, χωρίς αύξηση αλλά ούτε και μείωση, μετά από τρία και πλέον χρόνια σχεδόν συνεχούς συρρίκνωσης.

Οι παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, «φρενάροντας» τη συνολική ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων επιταχύνθηκε ελαφρώς, οδηγώντας τη συνεχή συρρίκνωση της απασχόλησης στον μεταποιητικό τομέα να φτάσει τα σχεδόν δυόμισι χρόνια. Οι εταιρείες μείωσαν τα επίπεδα προσωπικού, παρά το γεγονός ότι οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές επιμηκύνθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό εδώ και τρία χρόνια.

Για τον Ντε λα Ρούμπια, οι περικοπές θέσεων εργασίας, που συνεχίστηκαν με ελαφρώς αυξημένο ρυθμό, «είναι αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης, η οποία αναγκάζει τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος ή να αυξήσουν την παραγωγικότητα».

Ο ευρωπαϊκός νότος «βγαίνει» μπροστά

Συνολικά, οι επιδόσεις διέφεραν σημαντικά κατά τόπους. Για παράδειγμα, Ελλάδα και η Ισπανία κατέγραψαν τις καλύτερες μετρήσεις PMI μεταποίησης στο 53,5 και το 52,1 αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, Γερμανία και Γαλλία, παρέμειναν σε περιοχή συρρίκνωσης στις 49,6 και 48,8 μονάδες αντίστοιχα.